Când au copiii nevoie de fizioterapie

Fizioterapia nu înseamnă doar recuperare după accidente grave sau operații complicate. Din contră, poate fi un mod excelent de a ajuta dezvoltarea corectă a mușchilor, articulațiilor și oaselor unui copil. Poate copilul tău s-a născut cu o problemă motorie ușoară, are mersul puțin strâmb sau pur și simplu are nevoie de îndrumare suplimentară ca să-și atingă potențialul maxim în sportul lui preferat. Oricare ar fi motivul, fizioterapia poate fi asul din mânecă. În plus, gândește-te cât de important e să corectezi din timp anumite posturi incorecte sau obiceiuri care, pe termen lung, i-ar putea cauza neplăceri.

Cum se transformă exercițiile într-o joacă?

Pentru un adult, fizioterapia poate părea o serie de mișcări repetitive, aproape plictisitoare, dar, pentru copii, totul se poate transforma într-un joc. Tu știi cât de greu e uneori să-i ții atenția unui pitic, așa că un fizioterapeut specializat în pediatrie își va folosi toată creativitatea. Exercițiile pot deveni curse cu obstacole, dansuri tematice și jocuri de echilibru. În timp ce copilul se distrează explorând tot felul de “misiuni secrete”, mușchii lui învață să coopereze, articulațiile învață să se miște corect, iar coordonarea crește treptat. Cu alte cuvinte, este un mod de a-l determina pe cel mic să facă mișcare fără să-i strice cheful. E ca și cum ai ascunde o mână de spanac într-un smoothie delicios: copilul nici nu realizează cât de mult bine îi face.

Care sunt beneficiile reale?

Te-ai putea întreba: “OK, dar pe termen lung, ce se întâmplă?”. Gândește-te la fizioterapie ca la o investiție în viitorul copilului tău. Dacă are probleme cu talpa piciorului, de exemplu, și nu sunt corectate acum, mai târziu poate dezvolta dureri de spate sau de genunchi. Dacă are dificultăți în menținerea echilibrului, e posibil să-i fie teamă să participe la activități sportive. Fizioterapia îl poate ajuta să-și rezolve blocajele, să-și dezvolte forța, rezistența și încrederea în sine, astfel încât să se bucure de copilărie fără limite. De fiecare dată când îl vezi cum prinde mai mult curaj și devine mai sigur pe mișcările lui, vei ști că a meritat tot efortul.

Sfaturi pentru tine, ca părinte

Poate te întrebi cum ai putea să consolidezi acasă ceea ce învață cel mic la sesiuni. Secretul e să-i menții entuziasmul aprins. Poți să-l inviți la un concurs de sărit într-un picior, să improvizezi un circuit cu perne și pături prin sufragerie sau să-l rogi să-ți arate cele mai tari “mișcări de dans” în timp ce ascultați melodiile lui preferate. Copiii răspund excelent la încurajări pozitive, așa că arată-i cât de mândru ești atunci când reușește ceva nou. Câteva clipe de laudă sinceră fac minuni pentru motivația lui.

Obstacole și soluții

E posibil să existe momente când copilul tău se simte frustrat sau pur și simplu nu are chef de exerciții. Nu te îngrijora. Găsește moduri de a-i oferi pauze sau de a schimba perspectiva. Poate o să vrea să-ți “predea” ție exercițiile și să te pună pe tine să execuți mișcările, transformând astfel experiența într-un joc de rol. Fii deschis la tot felul de idei trăsnite. Copiii au cea mai creativă minte când vine vorba de joacă, așa că folosește acest lucru în avantajul tău.

Când ai nevoie de mai multă îndrumare

Dacă simți că ai nevoie să aprofundezi subiectul și să găsești cea mai bună cale de a integra fizioterapia în viața copilului tău, poți oricând să apelezi la Ortokinetic. Uneori, un simplu sfat specializat poate face diferența între o rutină plictisitoare și una care stârnește entuziasmul copilului.

Îndrăznește să-i oferi aripi copilului tău

Gândește-te la fizioterapie ca la un cadou care îl ajută să se dezvolte armonios, să aibă încredere în corpul lui și să-și descopere pasiunile fără limite fizice. Orice disconfort, oricât de mic, nu ar trebui să-i răpească bucuria de a explora lumea. Aici intervii tu: prin alegerea de a încerca fizioterapia, îi asiguri copilului posibilitatea de a se dezvolta într-un ritm natural, cu pași sănătoși și plini de energie.

Așa că, data viitoare când îți vezi micuțul dansând prin casă sau încercând să facă tumbe precum un mic supererou, amintește-ți cât de important e să-i fii alături în dezvoltarea lui. Poate nu poți să-l ghidezi în toate aventurile vieții, dar îl poți ajuta să se miște liber și să-și exprime bucuria prin fiecare pas. Pentru un copil care merită să zboare cu picioarele pe pământ, fizioterapia poate fi scânteia care îi aprinde motivația, iar tu, ca părinte, ești martorul privilegiat al transformării lui într-o versiune mai puternică și mai fericită.