Ce probleme de sănătate aduce intrarea la menopauză

Menopauza este o etapă biologică naturală în viața fiecărei femei, ce marchează sfârșitul perioadei reproductive.

Ce este menopauza

Din punct de vedere medical, menopauza este definită ca absența menstruației timp de 12 luni consecutive, fără o altă cauză biologică sau fiziologică (cum ar fi sarcina sau anumite boli).

Menopauza este rezultatul epuizării rezervei ovariene cu care o femeie se naște, proces ce declanșează o reacție în lanț la nivelul sistemului endocrin. Spre deosebire de bărbați, care produc spermatozoizi pe parcursul întregii vieți, femeile dețin un număr limitat de foliculi ovarieni, iar pe măsură ce aceștia se apropie de epuizare, ovarele devin tot mai puțin receptive la semnalele hormonale trimise de creier.

Apariția menstruației în anii fertili este dictată de pregătirea lunară a corpului pentru o eventuală sarcină, proces în care estrogenul îngroașă peretele uterin, iar progesteronul îl stabilizează. Când ovulul nu este fecundat, nivelul acestor hormoni scade brusc, ceea ce provoacă desprinderea mucoasei uterine și eliminarea ei sub formă de sângerare menstruală. La menopauză, deoarece foliculii nu mai reușesc să se dezvolte și să producă aceste fluctuații hormonale necesare, endometrul nu mai trece prin fazele de creștere și eliminare, și astfel rezultă absența definitivă a menstruației.

Scăderea secreției de hormoni este determinată de îmbătrânirea și reducerea numărului acestor foliculi, care sunt responsabili pentru producerea principală de estrogen și progesteron. În încercarea de a stimula ovarele să funcționeze în continuare, glanda hipofiză crește producția de hormoni stimulatori, însă ovarele nu mai pot răspunde adecvat, ceea ce duce la dezechilibru hormonal. Modificarea nivelului de estrogen afectează direct endometrul (mucoasa ce căptușește uterul) și determină mai întâi cicluri neregulate și, în final, oprirea completă a procesului de regenerare a acestei mucoase.

Momentul instalării menopauzei diferă de la o femeie la alta și este influențat de genetică, de stilul de viață și de starea generală de sănătate. Majoritatea femeilor ajung la menopauză între 45 și 55 de ani (media este în jurul vârstei de 51 de ani). Fumatul, de exemplu, poate grăbi instalarea menopauzei cu 1-2 ani. Dacă apare înainte de 40 de ani, este considerată prematură și poate fi cauzată de factori genetici, afecțiuni autoimune sau intervenții medicale.

Această etapă a vieții este un proces gradual, ce parcurge trei etape distincte:

· perimenopauza – aceasta poate începe cu câțiva ani înainte de ultima menstruație; nivelurile de hormoni încep să fluctueze haotic, ciclurile menstruale devin neregulate; deși fertilitatea scade, sarcina este încă posibilă

· menopauza – este momentul fix în timp când s-a împlinit un an întreg de la ultima menstruație; în acest moment, ovarele și-au încetat activitatea reproductivă principală

· postmenopauza – reprezintă restul vieții după atingerea pragului de 12 luni de amenoree (lipsa menstruației)

Care sunt simptomele comune la menopauză

La menopauză, întregul mecanism de feedback dintre creier și aparatul reproductiv se modifică, iar corpul începe să depindă de surse secundare de estrogen, cum ar fi țesutul adipos sau glandele suprarenale, însă acestea produc cantități mult mai mici decât o făceau anterior ovarele. Această stare de deficit hormonal permanent explică schimbările fiziologice ulterioare.

Simptomele comune ale menopauzei se manifestă printr-o gamă largă de reacții fizice și emoționale, declanșate în principal de sensibilitatea sistemului nervos central la scăderea nivelului de estrogen.

Bufeuri, transpirații nocturne

Bufeurile și transpirațiile nocturne reprezintă cele mai emblematice simptome ale tranziției către menopauză, și sunt manifestări directe ale modului în care sistemul nervos central reacționează la prăbușirea nivelului de estrogen.

Bufeurile sunt reacții de termoreglare exagerate ale organismului, care resimte eronat o creștere a temperaturii interne și declanșează mecanisme de răcire de urgență. Un bufeu se manifestă printr-o senzație subită de căldură intensă care cuprinde de obicei fața, gâtul și pieptul, și este însoțit de înroșirea vizibilă a pielii și de o accelerare a ritmului cardiac.

Cauza fiziologică principală a acestor episoade se află în hipotalamus, o regiune a creierului care funcționează ca un termostat intern al corpului uman. Estrogenul joacă un rol major în menținerea stabilității acestui termostat, iar pe măsură ce nivelul acestui hormon scade, hipotalamusul devine extrem de sensibil chiar și la variații minore ale temperaturii ambientale sau corporale. Atunci când hipotalamusul interpretează greșit că organismul este supraîncălzit, el comandă imediat dilatarea vaselor de sânge de la suprafața pielii pentru a elimina căldura și activează glandele sudoripare, proces care explică transpirația abundentă ce urmează senzației de căldură.

Transpirațiile nocturne sunt versiunea nocturnă a bufeurilor, însă impactul lor este deseori mai sever deoarece afectează semnificativ somnul. Acestea pot fi atât de intense încât forțează trezirea bruscă pentru schimbarea hainelor sau a lenjeriei de pat, ceea ce duce la o stare de oboseală cronică și iritabilitate pe parcursul zilei următoare.

Deși sunt extrem de inconfortabile, intensitatea lor tinde să scadă pe măsură ce corpul se adaptează la noile modificări chimice.

Schimbări psiho-emoționale

Schimbările psiho-emoționale din perioada menopauzei reprezintă o gamă variată de tulburări ale stării de spirit, și pot varia de la iritabilitate și anxietate până la episoade depresive sau dificultăți cognitive, cunoscute drept ceață mentală. Aceste manifestări sunt rezultatul interacțiunii complexe dintre hormonii sexuali și neurotransmițătorii care reglează bunăstarea psihică. Femeile pot experimenta o labilitate emoțională accentuată, trecând rapid de la stări de entuziasm la tristețe sau furie fără un motiv extern evident, ceea ce poate afecta calitatea relațiilor sociale și imaginea de sine.

Principalul motiv pentru apariția acestor schimbări este rolul de neuromodulator pe care estrogenul îl exercită în creier: el are capacitatea de a stimula producția serotoninei (hormonul fericirii). Atunci când nivelul de estrogen scade drastic, se produce un dezechilibru la nivelul receptorilor cerebrali și se reduce disponibilitatea serotoninei și a dopaminei, ceea ce scade pragul de toleranță la stres și favorizează instalarea stărilor de anxietate. În plus, fluctuațiile progesteronului, care în mod normal are un efect calmant și sedativ asupra sistemului nervos, contribuie la apariția insomniilor și a unei stări de agitație mentală constantă.

Pe lângă mecanismul hormonal direct, aceste tulburări sunt alimentate și de un efect de domino provocat de simptomele fizice ale menopauzei. Lipsa de somn cauzată de transpirațiile nocturne scade reziliența psihică și lasă creierul fără resursele necesare pentru a gestiona stresul cotidian, în timp ce dificultățile de memorie și concentrare pot genera un sentiment de nesiguranță profesională sau personală.

Schimbările psiho-emoționale pot fi intense și perturbatoare, însă ele tind să se amelioreze pe măsură ce organismul atinge un nou echilibru în postmenopauză. Această tranziție este o perioadă de vulnerabilitate biologică temporară care necesită răbdare, auto-compasiune și, în multe cazuri, ajustări ale stilului de viață sau suport terapeutic pentru a naviga cu succes către o nouă etapă de stabilitate.

Tulburări de somn

Tulburările de somn specifice menopauzei reprezintă o degradare calitativă și cantitativă a odihnei, manifestată prin dificultatea de a adormi, treziri frecvente pe parcursul nopții și o stare de somnolență reziduală pe parcursul zilei. Ele sunt consecințe ale unei reconfigurări biochimice care afectează ritmul circadian și capacitatea creierului de a menține starea de repaus. În această etapă arhitectura somnului se modifică, iar fazele de somn profund devin mai scurte și mai ușor de întrerupt de stimuli externi sau interni care, în mod normal, nu ar fi provocat trezirea.

Apariția tulburărilor de somn este determinată în primul rând de prăbușirea nivelului de progesteron, hormonul care interacționează direct cu receptorii acidului gama-aminobutiric (GABA) din creier, cu rol important în inducerea relaxării și a somnului. Deficitul de progesteron lipsește organismul de acest sedativ natural, și lasă sistemul nervos central într-o stare de hiperexcitabilitate care favorizează insomnia și anxietatea nocturnă. În paralel, fluctuațiile de estrogen influențează producția de melatonină, hormonul responsabil pentru reglarea ciclului somn-veghe, ceea ce duce la o desincronizare a ceasului biologic intern.

Suplimentar, bufeurile și transpirațiile nocturne forțează organismul să iasă brusc din starea de somn pentru a-și regla temperatura, ceea ce fragmentează somnul și împiedică creierul să finalizeze ciclurile necesare pentru refacerea neurologică. Mai mult, scăderea estrogenului este asociată cu o incidență crescută a apneei de somn sau a sindromului picioarelor neliniștite, condiții care adaugă o altă barieră fizică în calea unei odihne reparatorii.

Privarea cronică de somn tinde să amplifice celelalte simptome ale menopauzei, precum iritabilitatea sau lipsa de concentrare, de aceea abordarea problemelor de somn în această perioadă necesită o atenție specială.

Scăderea libidoului

Scăderea libidoului în perioada menopauzei reprezintă o diminuare a interesului pentru activitatea sexuală, manifestată atât prin absența dorinței spontane sau a fanteziilor, cât și printr-o reactivitate redusă la stimulii erotici. Această schimbare se manifestă printr-o transformare complexă a răspunsului sexual, care include dificultăți în atingerea excitării, o reducere a intensității orgasmului sau o stare generală de indiferență față de intimitate. Manifestările pot fi subtile la început, însă ele tind să devină constante pe măsură ce corpul se stabilizează într-un nou regim hormonal, ceea ce poate afecta dinamica de cuplu și percepția de sine a femeii.

Scăderea apetitului sexual are cauze fiziologice și este declanșată, în primul rând, de reducerea hormonilor androgeni și a estrogenului. Deși testosteronul este produs în cantități mai mici la femei decât la bărbați, el joacă rolul principal în menținerea motivației și a energiei sexuale, astfel că epuizarea rezervelor ovariene privează creierul de combustibilul chimic necesar dorinței. În paralel, scăderea estrogenului duce la modificări fizice precum atrofierea mucoaselor și reducerea lubrifierii naturale, ceea ce poate face ca actul sexual să devină dureros. Se declanșează astfel o reacție de apărare a organismului care asociază intimitatea cu disconfortul și stinge dorința în mod reflex.

Contextul psiho-emoțional al menopauzei contribuie semnificativ la această manifestare, deoarece oboseala cronică provocată de insomnia nocturnă și fluctuațiile de dispoziție consumă resursele necesare libidoului.

Imaginea de sine poate suferi și ea din cauza schimbărilor corporale, precum creșterea în greutate sau modificările pielii, ceea ce face ca femeia să se simtă mai puțin dorită și inhibă inițiativa sexuală.

Scăderea libidoului reprezintă o adaptare a organismului la un mediu intern care nu mai prioritizează funcția reproductivă.

Probleme genito-urinare

Problemele genito-urinare din timpul menopauzei reprezintă o serie de modificări structurale și funcționale ale tractului urinar inferior și ale zonei genitale. Acestea se manifestă prin senzații de uscăciune vaginală, arsuri sau iritații locale, precum și prin modificări ale urinării, cum ar fi nevoia imperioasă și frecventă de a merge la toaletă sau apariția infecțiilor urinare recurente. Spre deosebire de bufeuri, care se pot ameliora în timp, simptomele genito-urinare tind să fie progresive și necesită, de cele mai multe ori, atenție specifică deoarece țesuturile respective nu se recuperează de la sine fără intervenție.

Cauza principală a acestor probleme este dependența extrem de mare a țesuturilor vulvo-vaginale și ale vezicii urinare de estrogen, care menține elasticitatea, lubrifierea și fluxul sangvin în această zonă. Atunci când nivelul de estrogen scade, mucoasa vaginală devine mai subțire, mai puțin elastică și mai fragilă, proces cunoscut sub numele de atrofie vaginală. Această fragilitate face ca țesuturile să se rănească ușor și transformă activitățile obișnuite sau actul sexual în surse de durere fizică, ceea ce poate duce la inflamații cronice și disconfort persistent.

În ceea ce privește sistemul urinar, deficitul hormonal afectează uretra și mușchii planșeului pelvian, care își pierd din tonus și din capacitatea de a susține corect vezica. Această relaxare a țesuturilor facilitează pătrunderea bacteriilor și explică de ce femeile la menopauză devin mult mai predispuse la cistite, chiar și în absența altor factori de risc. Totodată, modificarea pH-ului vaginal, care devine mai puțin acid din cauza lipsei de glicogen controlată de estrogen, distruge bariera naturală de protecție împotriva microorganismelor patogene și dezechilibrează flora microbiană locală.

Manifestările urinare includ nicturia (necesitatea de a urina de mai multe ori pe noapte) și incontinența de efort, care presupune pierderi involuntare de urină la strănut, tuse sau efort fizic.

Din punct de vedere fiziologic, aceste simptome reflectă pierderea colagenului și a hidratării din țesuturile conjunctive, ceea ce lasă aparatul urinar vulnerabil și mai puțin capabil să stocheze urina sub presiune.

Problemele genito-urinare sunt o consecință directă a îmbătrânirii celulare accelerate de absența hormonilor, și pot avea un impact semnificativ asupra confortului fizic și a încrederii în sine.

Modificări fizice

Modificările fizice din timpul menopauzei reprezintă o transformare vizibilă a arhitecturii corpului, ce afectează compoziția corporală, sănătatea pielii, a părului și densitatea osoasă. Acestea reflectă adaptarea celulelor la un mediu biochimic lipsit de suportul estrogenului, care anterior stimula regenerarea și metabolismul activ.

Cele mai evidente semne includ redistribuirea greutății, în special prin acumularea de țesut adipos în zona abdominală, subțierea pielii și o tendință generală de scădere a masei musculare în favoarea celei grase.

Odată cu scăderea nivelului hormonal, rata metabolică bazală încetinește, ceea ce înseamnă că organismul arde mai puține calorii în stare de repaus, și astfel apare creșterea în greutate chiar și atunci când obiceiurile alimentare rămân neschimbate. Acumularea de grăsime viscerală este o încercare biologică a corpului de a compensa lipsa estrogenului, deoarece țesutul adipos este capabil să producă o formă slabă de estrogen, însă acest proces are efecte secundare asupra siluetei și sănătății metabolice.

Pielea își pierde capacitatea de a reține apa și devine mai subțire și mai uscată, deoarece sinteza de colagen scade cu aproximativ 30% în primii cinci ani de după instalarea menopauzei, ceea ce duce la apariția ridurilor profunde și la o sensibilitate crescută la traumatisme.

Părul și unghiile suferă și ele modificări vizibile. Firele de păr devin mai subțiri, mai uscate și lipsite de strălucire, iar unghiile devin casante și cresc mult mai lent. Aceste fenomene apar deoarece foliculii piloși și patul unghial sunt foarte sensibili la variațiile hormonale și la reducerea fluxului sangvin periferic.

Ce complicații ale sănătății poate aduce menopauza

Menopauza aduce cu sine o serie de provocări pe termen lung care depășesc sfera simplului disconfort, deoarece absența prelungită a estrogenului influențează direct integritatea structurală și metabolică a organismului. Complicațiile majore, precum osteoporoza, bolile cardiovasculare și riscurile ginecologice, apar din cauza pierderii rolului protector pe care hormonii sexuali îl exercitau asupra celulelor de-a lungul deceniilor de fertilitate.

Osteoporoza

Osteoporoza reprezintă una dintre cele mai serioase complicații și se manifestă prin scăderea densității minerale osoase și transformarea scheletului într-o structură poroasă și fragilă.

Aceasta apare deoarece estrogenul reglează echilibrul dintre celulele care distrug țesutul osos vechi și cele care construiesc os nou, iar în lipsa lui, procesul de resorbție osoasă devine mult mai rapid decât cel de reconstrucție.

De cele mai multe ori, osteoporoza este o afecțiune silențioasă, care nu doare, și se manifestă clinic abia în momentul unei fracturi provocate de un traumatism minor, de obicei la nivelul șoldului, încheieturii mâinii sau coloanei vertebrale.

Prevenția se bazează pe un aport adecvat de calciu și vitamina D, exerciții fizice cu greutăți care să stimuleze întărirea osului și, în anumite cazuri, monitorizarea prin teste de osteodensitometrie (DEXA) pentru a interveni medicamentos înainte de apariția leziunilor.

Boli cardiovasculare

Bolile cardiovasculare devin principala cauză de mortalitate în rândul femeilor după instalarea menopauzei, deoarece scăderea estrogenului duce la modificări negative ale profilului lipidic și la pierderea elasticității vaselor de sânge. Estrogenul ajuta la menținerea unui nivel optim de colesterol bun (HDL) și la relaxarea arterelor, iar deficitul său favorizează acumularea plăcilor de aterom și creșterea tensiunii arteriale.

Aceste complicații se manifestă prin palpitații, dificultăți de respirație la efort sau dureri toracice, și cresc riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

Prevenirea bolilor cardiovasculare implică adoptarea unei diete de tip mediteraneean, controlul strict al greutății corporale, renunțarea la fumat și monitorizarea periodică a glicemiei și a tensiunii arteriale pentru a menține inima într-o stare optimă de funcționare.

Riscuri ginecologice

Din punct de vedere ginecologic, riscurile se diversifică și pot include prolapsul organelor pelviene. Se impune și o vigilență sporită în ceea ce privește depistarea timpurie a cancerelor hormonale, cum este cel de endometru sau de sân.

Prolapsul apare din cauza pierderii colagenului și a tonusului mușchilor pelvieni și se manifestă printr-o senzație de presiune în abdomenul inferior sau prin exteriorizarea parțială a uterului ori vezicii.

Orice sângerare vaginală care apare după instalarea postmenopauzei este considerată un semnal de alarmă și necesită investigații imediate pentru a exclude modificările maligne ale mucoasei uterine.

Prevenția acestor afecțiuni se realizează prin controale ginecologice anuale, ecografii transvaginale și efectuarea exercițiilor Kegel pentru întărirea musculaturii pelviene. O monitorizare atentă permite gestionarea eficientă a oricărei anomalii apărute în noul context biologic.

