Ciprian Ciucu: „Parcul Herăstrău merită mai mult!”

1 minut de citit Publicat la 11:49 18 Noi 2025 Modificat la 11:53 18 Noi 2025

Ciprian Ciucu este candidatul PNL pentru alegerile de la Primăria Bucureștiului. Foto: Agerpres

Unul dintre cele mai importante proiecte ale lui Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, este reabilitarea Parcului Herăstrău. „Parcul Herăstrău merită mai mult. Este emblema Bucureștiului, cel mai mare parc din Capitală și una dintre cele mai populare destinații pentru relaxare, sport și agrement”, spune Ciprian Ciucu, care descrie actuala stare a parcului drept nedemnă de un oraș european.

„Herăstrăul a rămas un loc pitoresc, dar are nevoie să fie pus la punct. Acum arată rău. Podul, chiar și vaporașele care traversează lacul, sunt vechi, neîntreținute. Oamenii trec peste imaginea dezolantă și se bucură de natură, de culorile superbe oferite de toamnă. Am de gând să-i redau strălucirea de odinioară”, a subliniat într-o postare candidatul la Primăria Capitalei.

Pentru Ciucu reabilitarea Herăstrăului înseamnă și respect pentru istoria locului. „Parcul a fost gândit de arhitecții Ernest Pinard și Friedrich Rebhuhn, arhitect peisagist german care a lucrat în Anglia, Franța și Elveția. Stabilit în România în 1910, Rebhuhn a devenit șeful secției horticole din București, a amenajat Parcul Cișmigiu și, în 1922, a ajutat-o pe Regina Maria să organizeze grădinile palatului”, a declarat candidatul la primăria Capitalei.

Ciucu a subliniat că are deja experiență în reabilitarea unor obiective majore de acest fel, având în vedere că a demarat lucrări ample la Parcul Lacul Morii din Sectorul 6, un parc de dimensiunea Herăstrăului, unde se lucrează deja la amenajarea insulei.

Material Promovat de PNL București