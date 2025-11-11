Ciprian Ciucu: „Un oraș ordonat îi face pe oameni mai calmi, mai fericiți, mai buni”

În prim-plan, Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei. Sursă foto: Hepta

Ciprian Ciucu vorbește despre București cu un amestec de luciditate și atașament. Pentru el, modernizarea orașului nu înseamnă doar infrastructură, ci o schimbare de spirit. În cel mai recent clip de campanie, candidatul la Primăria Capitalei își rezumă viziunea într-o idee simplă și profundă: „Orașul, așa cum este el, ne formează pe noi toți.”

El crede într-un București care respiră, care are ordine și claritate. „Îmi plac foarte, foarte mult orașele în care totul este ordonat, totul este la linie. Nu te agresează nimic, nu strigă nimic la tine – nici vizual, nici auditiv”, spune el, într-o pledoarie pentru un oraș așezat, coerent, predictibil.

Această idee de ordine și așezare devine coloana vertebrală a viziunii sale: un București în care spațiile sunt gândite cu sens, infrastructura urmează reguli, iar oamenii se simt parte dintr-un loc care are rost. „Oamenii sunt fericiți, sunt calmi, pentru că orașul, așa cum este el, ne formează pe noi toți. Dacă trăim într-un oraș dezordonat, devenim dezordonați. Dar dacă trăim într-un oraș în care este ordine, și în mintea oamenilor este ordine.”

Pentru Ciprian Ciucu, ordinea nu e o chestiune estetică, ci una morală și civică. Ea ține de respectul pentru reguli, pentru spațiul public, pentru ceilalți. În logica sa, un oraș așezat e un oraș care produce încredere, unde cetățenii se simt parte dintr-un întreg unitar și funcțional.

De la curățenie la spații verzi, de la digitalizare la reabilitarea urbană, Ciprian Ciucu leagă toate aceste direcții de un principiu comun: claritatea. Străzi fără haos, cartiere aerisite, reguli aplicate unitar, semnalistică coerentă, fațade îngrijite — toate contribuie la sentimentul de normalitate europeană pe care vrea să-l aducă la București.

„În esență, aceasta este viziunea mea despre orașul nostru”, spune el în încheierea clipului. O viziune despre ordine care eliberează, despre un oraș care are noimă, care nu te obosește, ci te ajută să trăiești mai bine.

