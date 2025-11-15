Ciprian Ciucu vrea să transforme tot Bucureștiul într-un "Oraș Parc"

1 minut de citit Publicat la 12:58 15 Noi 2025 Modificat la 13:04 15 Noi 2025

Ideea e simplă, dar eficientă: spațiul verde nu trebuie să existe doar în marile parcuri, la kilometri distanță, ci chiar jos, la scara blocului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

În Sectorul 6 nu mai vezi doar betoane între blocuri. În ultimii ani, zone întregi care arătau ca niște terenuri abandonate s-au transformat în mici parcuri de cartier. Primarul Ciprian Ciucu a numit această viziune "Orașul Parc" – un concept pe care acum spune că vrea să îl ducă la nivelul întregii Capitale.

Ideea e simplă, dar eficientă: spațiul verde nu trebuie să existe doar în marile parcuri, la kilometri distanță, ci chiar jos, la scara blocului. Acolo unde erau alei rupte, grădini de bloc neîngrijite și colțuri de teren uitate de lume, au apărut gazon tuns, flori, arbori și arbuști, bănci și alei moderne, prietenoase cu mediul.

Cartierele din Sectorul 6 s-au schimbat la față bucată cu bucată. Oamenii nu mai ocolesc aceste spații, le folosesc. Copiii se joacă între blocuri, vârstnicii stau pe bănci la umbră, iar seara locuitorii ies "la aer" la câțiva pași de casă, nu la capătul orașului.

"Orașul Parc" este un concept unic în țară pentru că nu sunt simple reparații cosmetice, ci o schimbare de logică urbană: din spații moarte s-au făcut spații vii, folosite, care ridică nivelul de confort pentru zeci de mii de oameni.

Ciprian Ciucu, candidat la funcția de primar general, este de părere că modelul poate fi extins la nivelul întregului București, astfel încât fiecare cartier să își câștige propriile "buzunare de verdeață", conectate între ele, și să nu mai existe doar câteva parcuri mari pe hartă.

