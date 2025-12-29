Crăciunul a fost acasă la el pe Radar Local

Radarlocal.ro

În decembrie, RadarLocal.ro a făcut exact ce promite de la început: a pus Bucureștiul pe hartă cu bune și cu rele, dar mai ales cu utilitate. În acest sens, am derulat o campanie de materiale care au oferit un mix de informații utile (unde au loc cele mai frumoase Târguri de Crăciun și care este programul acestora), dar și materiale de sinteză de final de an, recomandări pentru perioada sărbătorilor și chiar mici tușe de spiritualitate.

Totodată, am pledat pentru ca sărbătoarea Crăciunului să fie și o pauză de la reflexul de a ne împărți în tabere. Știm cu toții cât de ușor e să ne enervăm, să etichetăm, să respingem din start o părere care nu ne convine. Dar dacă vrem un București mai bun, trebuie să exersăm ceva simplu și rar: toleranța. Să păstrăm omenia în propoziție, chiar și când nu suntem de acord.

Față în față cu perspectiva unor ani fără lupte electorale care să ne rupă în bucăți, zi de zi, am pledat pentru a îi folosi ca să refacem comunitatea: să ne vedem din nou ca vecini, nu ca adversari. Să cerem administrației lucruri concrete, dar să ne cerem și nouă un pic de calm, bun-simț și implicare.



Rezultatul? O validare simplă, în cifre: +5.000 de unici în plus pe site și 100.000 de vizualizări generate de această serie. Nu e doar trafic, ci un semn că publicul caută, încă, o presă locală rapidă, calmă și credibilă, care nu urlă ca să fie auzită.

Încheiem anul cu un sentiment rar în online: că atunci când scrii pe bune și cu cap, comunitatea răspunde. Iar dacă luna decembrie a fost testul de stres, 2026 vine cu promisiunea firească: mai mult conținut util, mai mult multimedia, mai mult București.

Material susţinut de RadarLocal.ro