Cum decurge o ședință de terapie cognitiv-comportamentală, pas cu pas

La începutul terapiei, accentul cade pe construirea unei relații de încredere între client și terapeut. foto: pexels.com

Terapia cognitiv-comportamentală (TCC) este una dintre cele mai utilizate și studiate forme de psihoterapie din lume. A fost dezvoltată în anii 1960 de psihoterapeuții Aaron Beck și Albert Ellis, iar eficiența sa a fost confirmată de sute de studii clinice. Ce o face atât de populară? Este o terapie structurată și orientată spre soluții, care ajută oamenii să înțeleagă cum gândurile le influențează emoțiile și comportamentele.

Dar cum arată, concret, o ședință de terapie cognitiv-comportamentală? Dacă te întrebi ce se întâmplă într-un astfel de cadru, articolul de mai jos îți oferă o privire detaliată, pas cu pas.

1. Stabilirea relației terapeutice

La începutul terapiei, accentul cade pe construirea unei relații de încredere între client și terapeut. Este esențial ca persoana care vine la terapie să se simtă în siguranță și ascultată cu adevărat.

În prima ședință sau în primele două, terapeutul va pune întrebări despre:

• Motivele pentru care ai venit la terapie (simptome, evenimente recente, dificultăți);

• Istoricul tău personal și medical (dacă e relevant);

• Obiectivele tale – ce îți dorești să schimbi sau să înțelegi mai bine.

Aceste informații ajută terapeutul să formuleze o conceptualizare cognitivă, adică o hartă a felului în care gândurile, emoțiile și comportamentele tale interacționează.

2. Stabilirea obiectivelor și a planului de lucru

Terapia cognitiv-comportamentală este orientată spre obiective clare. După evaluarea inițială, terapeutul te va ajuta să formulezi obiective concrete, precum: „Vreau să gestionez mai bine anxietatea în situații sociale”, „Vreau să reduc gândurile negative despre mine” sau „Vreau să pot dormi mai bine și să scap de insomnie”.

În funcție de aceste obiective, terapeutul propune un plan de intervenție. Acesta poate include lucrul pe gânduri automate, exerciții de expunere, restructurare cognitivă sau tehnici de relaxare.

3. Structura unei ședințe tipice de terapie cognitiv-comportamentală

Spre deosebire de alte forme de terapie mai deschise sau exploratorii, ședințele de TCC sunt bine structurate și urmează, de obicei, același format:

a) Revizuirea progresului

La începutul fiecărei ședințe, terapeutul te întreabă cum te-ai simțit de la ultima întâlnire și dacă ai reușit să aplici strategiile discutate. Se revizuiesc temele pentru acasă (dacă au fost date) și se observă progresele sau obstacolele.

b) Stabilirea agendei

Împreună cu terapeutul, alegi ce aspecte vrei să discutați în acea ședință. De exemplu: un eveniment recent care te-a tulburat, o reacție emoțională intensă sau un tipar de gândire negativă.

c) Lucrul efectiv

Aici are loc partea principală a ședinței, în care:

• Se identifică și se analizează gândurile disfuncționale (ex: „Nu sunt bun de nimic”);

• Se explorează legătura dintre gânduri, emoții și comportamente;

• Se testează validitatea gândurilor prin întrebări și exerciții logice;

• Se construiesc alternative mai realiste și echilibrate.

De exemplu, în loc de „Nimeni nu mă place”, o variantă realistă ar putea fi: „E posibil ca unii oameni să nu mă placă, dar alții mă apreciază și am dovezi pentru asta.”

d) Exerciții practice și teme pentru acasă

TCC pune mare accent pe aplicarea practică. Terapeutul îți poate propune exerciții între ședințe, cum ar fi:

• Ținerea unui jurnal al gândurilor;

• Practicarea unei tehnici de respirație în momente de stres;

• Exersarea unui comportament nou (de exemplu, să spui „nu” într-o situație dificilă).

4. Rolul activ al clientului

Un aspect esențial al terapiei cognitiv-comportamentale este implicarea activă a clientului în procesul de vindecare și transformare. Nu este o terapie pasivă, în care doar discuți despre ce simți sau ce te frământă, ci un proces structurat și practic, în care înveți abilități clare de observare și modificare a propriilor gânduri și comportamente. Schimbarea apare treptat, atunci când ești dispus să reflectezi sincer la ce se întâmplă în interiorul tău, să te implici activ în discuțiile din ședințe și să exersezi strategiile în viața reală.

5. Monitorizarea progresului și încheierea terapiei

Pe parcursul terapiei, atât tu, cât și terapeutul, veți urmări constant progresul: se diminuează anxietatea, apar schimbări în gândirea negativă, devii mai clar și mai echilibrat emoțional. Când obiectivele stabilite la început sunt atinse, ședințele devin tot mai rare, până la încheiere. Terapia cognitiv-comportamentală este concepută ca un proces clar structurat, cu un început, un parcurs și un final bine definit.

Ce îți poate aduce o ședință de TCC

O ședință de terapie cognitiv-comportamentală este o experiență orientată spre schimbare, în care fiecare pas are un scop clar. Nu e doar o simplă discuție, ci un proces activ de explorare și învățare, prin care ajungi să identifici tiparele de gândire care îți fac rău și să înveți strategii concrete pentru a gestiona emoțiile și comportamentele într-un mod mai echilibrat.

Sursa imagine: pexels.com