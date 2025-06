Cum prepari pizza de vară cu blat din făină integrală și toppinguri fresh

Blatul este cheia unei rețete de pizza reușite. foto: freepik

Vara se servesc adesea mâncăruri ușoare, savuroase și pline de culoare. Iar pizza nu face excepție, mai ales dacă alegi o variantă sănătoasă, cu blat din făină integrală și ingrediente proaspete. Descoperă în continuarea articolului cum poți transforma această rețetă clasică într-o experiență culinară de vară, echilibrată și delicioasă!

De ce să alegi un blat din făină integrală?

Blatul este cheia unei rețete de pizza reușite, iar alegerea tipului de făină influențează nu doar gustul, ci și valoarea nutrițională a preparatului. Un blat din făinuri integrale , cum ar fi cea din grâu, secară, oferă un plus de fibre, vitamine din complexul B și minerale. În plus, are un indice glicemic mai scăzut comparativ cu făina albă, ceea ce înseamnă un impact mai mic asupra nivelului de zahăr din sânge. Textura blatului din făină integrală are o aromă deosebită, care se potrivește excelent cu toppingurile estivale. Este o alegere inspirată pentru cei care doresc să mănânce sănătos fără să renunțe la savoare.

Cum pregătești blatul pas cu pas?

Pentru un blat perfect, ai nevoie de ingrediente simple și puțină răbdare pentru dospire. Iată ce îți trebuie!

Ingrediente pentru un blat de 2 pizza medii:

300 g făină integrală de grâu;

150 ml apă călduță;

1 pliculeț drojdie uscată (sau 10 g drojdie proaspătă);

1 lingură ulei de măsline extravirgin;

1/2 linguriță sare;

1/2 linguriță zahăr (ajută la activarea drojdiei).

Mod de preparare

Într-un bol mare, dizolvă drojdia și zahărul în apa călduță. Lasă amestecul să stea 10 minute până începe să formeze spumă.

Adaugă făina, sarea și uleiul. Amestecă și frământă 8–10 minute până obții un aluat elastic.

Acoperă bolul cu un prosop curat și lasă-l la dospit timp de 1 oră, într-un loc cald, ferit de curent.

După ce aluatul și-a dublat volumul, împarte-l în două și întinde fiecare parte pe hârtie de copt, într-o formă rotundă sau ovală, după preferințe.

Ce toppinguri fresh sunt potrivite pentru o pizza de vară?

Aici vine partea creativă și colorată a rețetei! Toppingurile de vară sunt inspirate din prospețimea piețelor sezoniere. Iată câteva combinații delicioase!

1. Pizza cu roșii cherry, mozzarella și busuioc proaspăt

Clasicul reinterpretat în variantă estivală. Folosește roșii cherry dulci, tăiate în jumătăți, și mozzarella feliată. Adaugă frunze de busuioc proaspăt după coacere și stropește cu puțin ulei de măsline infuzat cu usturoi.

2. Pizza cu dovlecei, ricotta și mentă

Dovleceii tăiați subțire se rumenesc ușor înainte de a fi adăugați pe pizza. Ricotta aduce o textură cremoasă, iar frunzele de mentă oferă o notă răcoritoare inedită.

3. Pizza cu vinete, ardei copți și capere

O combinație mediteraneană, plină de aromă. Poți folosi vinete coapte sau sotate la tigaie, felii de ardei roșu copt și câteva capere pentru un plus de intensitate.

4. Pizza albă cu brânză de capră, smochine și rucola

Fără sos de roșii, dar cu un strat subțire de brânză de capră. După coacere, adaugă smochine proaspete tăiate și un mănunchi generos de rucola. Perfectă pentru serile calde de vară.

Cum o coci corect și ce trucuri poți aplica?

Pentru o pizza crocantă și bine coaptă, este important să preîncălzești cuptorul la o temperatură ridicată – ideal între 220 și 250°C. Pune pizza direct pe o piatră de copt sau pe o tavă încinsă, pentru a obține o bază crocantă.

Trucuri utile

Dacă ai timp, poți lăsa aluatul la dospit la rece, peste noapte. Aroma va fi mai intensă.

Poți adăuga în blat și semințe (in, susan, floarea-soarelui) pentru o textură aparte.

Evită sosurile grele – alege o bază simplă din roșii zdrobite sau ulei de măsline cu ierburi.

Cu ce servești pizza de vară?

Pizza de vară merge de minune cu o salată verde crocantă, cu dressing de lămâie și ulei de măsline. Pentru un plus de prospețime, servește alături o limonadă cu mentă sau un pahar de vin alb rece, sec sau demi-sec. Este și o opțiune excelentă pentru picnicuri sau cine cu prietenii. În plus, fiind mai ușoară decât o pizza clasică, se potrivește perfect zilelor călduroase.

Așadar, pizza cu blat din făină integrală și toppinguri fresh este o alternativă sănătoasă și gustoasă, ideală pentru vară. Îți oferă libertatea de a experimenta cu ingrediente de sezon și te răsplătește cu un preparat echilibrat, sățios, dar nu greu de digerat. Încearcă varianta care ți se potrivește și bucură-te de o experiență culinară plină de culoare și prospețime!