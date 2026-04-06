Drepturile și obligațiile cetățenilor în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților

Cetățenii trebuie să pregătească și să prezinte actele de proprietate. foto: ANCPI

Ce înseamnă și cum se desfășoară înregistrarea sistematică

Înregistrarea sistematică are ca scop înscrierea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară și presupune o participare activă a cetățenilor în toate etapele acestui proces.

Pentru responsabilizarea cetățenilor din fiecare localitate și pentru ca aceștia să își cunoască drepturile și obligațiile, prima etapă a acestui proces este campania de informare publică, organizată de prestator cu sprijinul primăriei, la nivel local. În cadrul acestei campanii sunt prezentate: procedura de realizare, beneficiile, drepturile şi obligaţiile cetățenilor pe parcursul derulării lucrărilor.

Cetățenii sunt astfel informați despre obligațiile lor de a permite accesul reprezentanților prestatorului pe proprietate, de a indica limitele imobilelor, de a prezenta actele de proprietate și de a verifica informațiile privitoare la imobilele pe care le deţin.

Pe parcursul derulării lucrărilor, pentru corecta identificare/delimitare a amplasamentelor imobilelor, este esențial ca proprietarii, posesorii și titularii de drepturi reale, să participe la efectuarea măsurătorilor cadastrale și să prezinte actele de proprietate pe care le dețin.

Ulterior finalizării documentelor tehnice cadastrale, care se întocmesc pe baza măsurătorilor efectuate, a actelor de proprietate prezentate de cetățeni și a celor preluate de la oficiul teritorial, primărie, autorităţile şi instituţiile publice, cetățenii au posibilitatea de a solicita corectarea oricăror eventuale erori, în perioada de afişare publică.

Ce documente trebuie pregătite

Cetățenii trebuie să pregătească și să prezinte actele de proprietate, care pot fi acte administrative, notariale sau hotărâri judecătorești prin care se transferă sau se constituie dreptul, precum și acte succesorale.

Actele administrative doveditoare ale dreptului de proprietate pot fi titluri de proprietate emise potrivit legilor fondului funciar, ordine ale prefectului (pentru terenurile din zone necooperativizate și terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor), decizii/dispoziții (emise potrivit Legii nr. 10/2001), certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (în cazul societăților comerciale), autorizații de construire/procese verbale de recepție pentru construcții etc.

În cazul imobilelor dobândite în procedura de vânzare silită, actele doveditoare ale dreptul de proprietate pot fi acte de adjudecare, emise fie de executorul judecătoresc, fie de lichidatorul judiciar.

În ceea ce privește actele notariale care pot fi prezentate în dovedirea dreptului de proprietate, acestea pot fi contracte de vânzare‑cumpărare, contracte de donație, contracte de schimb, contracte de rentă viageră, contracte de întreținere, certificate de moștenitor, acte de partaj voluntar etc.

În cazul dobândirii dreptului de proprietate prin instanța de judecată, cetățenii pot prezenta hotărâri judecătorești definitive, prin care le-a fost recunoscut sau constituit dreptul de proprietate, în litigii având ca obiect revendicare imobiliară, partaj bunuri comune sau succesoral, uzucapiune imobiliară, rectificare de carte funciară, hotărâri privind validarea sau anularea unui act de proprietate etc.

Titularii altor drepturi reale, precum dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, dreptul de servitute, concesiune etc, au de asemenea obligația de a prezenta actul juridic prin care le-au fost constituite aceste drepturi, pentru ca înscrierea în cartea funciară să reflecte situația juridică corectă a imobilului.

Este important de știut că actele de proprietate trebuie puse la dispoziția specialistului care efectuează măsurătorile, în original sau copie legalizată, iar în comunele unde nu funcționează birouri notariale, legalizarea se face de către secretarul primăriei

Rolul identificării corecte a limitelor imobilului

Prezentarea actelor de proprietate de către proprietar/titularul drepturilor reale prestatorului lucrărilor de cadastru, precum și indicarea limitelor imobilului este esențială pentru determinarea corectă a amplasamentului imobilelor cu prilejul efectuării măsurătorilor și corecta întocmire a documentelor tehnice ale cadastrului.

ANCPI beneficiază de fonduri europene pentru cadastrarea a 660 de comune, derulând Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027, care vizează înregistrarea gratuită a peste 5,7 milioane de hectare. Proiectul continuă investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

