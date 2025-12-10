Epilarea definitivă cu laser Alexandrite: standardul de aur în îndepărtarea părului nedorit

Tehnician şi clientă în timpul unei proceduri de epilare definitivă în salon. foto: derma-esthetic.ro

Epilarea definitivă cu laser a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai utilizate metode de îndepărtare a părului nedorit, pentru persoanele care doresc un rezultat stabil, cu reducerea semnificativă a pilozității pe termen lung. Spre deosebire de metodele clasice, precum ceara, lama sau aparatele electrice, care acționează doar asupra firului de păr de la suprafața pielii, tehnologia laser intervine la nivelul foliculului pilos, acolo unde se formează firul de păr.

Laserul Alexandrite este considerat standardul de aur în epilarea definitivă, datorită combinației dintre eficiență, viteză și siguranță, în special pentru persoanele cu piele deschisă spre medie și păr închis la culoare. Variantele moderne ale acestui laser, precum Alexandrite Deka Motus, aduc în plus o tolerabilitate crescută și o adaptare mai bună la diverse tipuri de piele.

Cum acționează epilarea definitivă cu laser

Principiul de bază pentru epilare definitivă Alexandrite se numește fototermoliză selectivă. Energia luminoasă emisă de laser este absorbită de melanina din firul de păr. Această energie se transformă în căldură și este transmisă către foliculul pilos. Când temperatura atinge un anumit prag, structurile responsabile de regenerarea firului de păr sunt afectate, iar foliculul își pierde, treptat, capacitatea de a mai produce firul de păr.

Laserul nu acționează la fel de intens asupra tuturor firelor în cadrul unei singure ședințe, deoarece doar o parte dintre ele se află în faza de creștere activă, în care melanina este bine reprezentată. Din acest motiv, epilarea definitivă este un proces etapizat, care presupune mai multe ședințe, programate la intervale stabilite în funcție de zona tratată și de particularitățile fiecărei persoane.

Particularitățile laserului Alexandrite

Laserul Alexandrite funcționează la o lungime de undă de 755 nm, optimă pentru a fi absorbită de melanină. Această proprietate îl face eficient pentru pielea deschisă la culoare asociată cu păr închis. În aceste situații, contrastul dintre piele și firul de păr permite o țintire precisă a foliculului, cu o protejare bună a țesutului înconjurător.

O altă caracteristică importantă este viteza. Laserul Alexandrite poate emite impulsuri succesive într-un ritm rapid, ceea ce permite tratarea unor suprafețe mari într-un timp relativ scurt. Astfel, zone precum gambele, coapsele sau spatele pot fi tratate într-o singură ședință de durată rezonabilă, fără a compromite calitatea rezultatului.

Studiile clinice au arătat că laserul Alexandrite poate asigura o reducere semnificativă și de lungă durată a pilozității, atunci când protocolul de tratament este respectat, iar parametrii sunt ajustați corect la fototip, densitatea pilozității și grosimea firului de păr.

Ce aduce în plus Alexandrite Deka Motus

Alexandrite Deka Motus este o generație modernă de laser Alexandrite, concepută pentru a optimiza atât eficiența, cât și confortul pacientului. Sistemul integrează tehnologia Moveo, care permite transferul de energie în mod controlat, cu pierderi minime. Aceasta înseamnă că energia laser ajunge eficient în foliculul pilos, cu un risc redus de supraîncălzire a pielii.

Un element important este sistemul de răcire integrat. Acesta protejează epiderma și reduce senzația de disconfort din timpul impulsului laser. Pentru multe persoane, senzația este descrisă ca un mic șoc termic, tolerabil, mai puțin intens decât disconfortul generat de metodele de epilare tradiționale care implică smulgerea firului de păr.

Tehnologia actuală permite folosirea controlată a Alexandrite Deka Motus și la persoane cu fototipuri mai variate, inclusiv piele ușor bronzată, cu condiția respectării protocoalelor și a parametrilor de siguranță.

Numărul de ședințe și momentul apariției rezultatelor

În general, sunt necesare mai multe ședințe pentru a obține o reducere stabilă și semnificativă a pilozității. La majoritatea persoanelor, se recomandă un minim de șase ședințe, realizate la intervale cuprinse, de regulă, între patru și opt săptămâni, în funcție de zona tratată și de dinamica de creștere a părului.

Primele rezultate se pot observa relativ repede. În multe cazuri, după prima ședință cu Alexandrite Deka Motus, densitatea pilozității scade vizibil. Totuși, părul nu cade imediat după procedură, ci progresiv, în aproximativ două săptămâni. Evaluarea corectă a eficienței nu se face după o singură ședință, ci după câteva sesiuni succesive, când devine clar modul în care răspunde pilozitatea la tratament.

Există și persoane la care răspunsul este mai slab, în special atunci când intervin factori hormonali sau când firul de păr este foarte deschis la culoare, cu conținut redus de melanină.

Siguranță, contraindicații și pregătire pentru tratament

Epilarea cu laser Alexandrite Deka Motus este considerată o procedură sigură, atunci când este realizată cu echipament omologat și de personal instruit, cu respectarea indicațiilor și contraindicațiilor.

Nu se recomandă efectuarea tratamentului în cazul bolilor fotosensibile, al administrării recente de medicamente fotosensibilizante, al infecțiilor sau leziunilor active pe zona tratată, după peelinguri chimice recente sau în sarcină și alăptare. De asemenea, sunt necesare discuții oneste legate de așteptări; epilarea definitivă reduce masiv pilozitatea, dar nu garantează dispariția absolută a fiecărui fir de păr.

Înainte de ședință, este important ca părul să nu fie smuls cu ceară, epilator sau pensetă, deoarece foliculul trebuie să rămână intact. Se recomandă doar rasul zonei, la momentul indicat de specialist. O hidratare corectă a pielii și evitarea expunerii intense la soare înainte și după procedură contribuie suplimentar la siguranța și calitatea rezultatului.

Epilare cu laser Alexandrite în Sibiu la Derma Esthetic

La Derma Esthetic Sibiu, epilarea definitivă se realizează cu laser Alexandrite Deka Motus, tehnologie de referință în domeniu, aleasă pentru eficiența și siguranța sa. Protocolul de tratament este stabilit în urma unei consultații, în care sunt analizate tipul de piele, zona sau zonele pe care dorești să le tratezi și eventualii factori de risc.

Dacă ești din Sibiu sau din împrejurimi și vrei să afli dacă epilarea definitivă cu laser Alexandrite este potrivită pentru tine, te poți programa la Derma Esthetic prin formularul de pe site-ul clinicii sau la numărul de telefon 0369.44.66.44. În cadrul consultației vei primi un plan clar, adaptat nevoilor tale, cu explicarea etapelor, a numărului estimativ de ședințe și a rezultatelor care pot fi obținute în condiții de siguranță.