Etichetele la cosmetice devin mai explicite în 2026! UE extinde lista alergenilor din parfumuri 

Primul pas pentru a reduce disconfortul este consultarea unui farmacist. FOTO: Pexels.com

În acest an, producătorii trebuie să-și actualizeze etichetele la produsele cosmetice și la parfumuri, din cauza noilor reglementări UE cu privire la substanțele odorante alergenice. Acestea sunt compuși organici cu mirosuri caracteristice, utilizați pe scară largă în industria cosmetică. Deși au un miros plăcut, chiar și în concentrații mici pot declanșa simptome de alergie în special la nivelul pielii la anumiți oameni: roșeață, decolorare, mâncărime, erupție, iritație, vezicule, umflături ca o urticarie sau alt disconfort.

Aceste leziuni ciudate ale pielii deși produc o senzație neplăcută de mâncărime, ele nu trebuie zgâriate. Primul pas pentru a reduce disconfortul este consultarea unui farmacist, pentru a folosi un produs ce reface bariera lipidică naturală a pielii. Apoi se aplică eventual o cremă cu corticosteroizi și se face o hidratare adecvată a pielii.

Adesea, aceste substanțele odorante alergenice sunt ascunse sub denumirea de parfumuri și astfel nu se specifică exact care dintre ele sunt folosite. Ele pot includ substanțe asociate cu alergia de contact – care este o reacție exagerată a sistemului imunitar la astfel de substanțe și o afecțiune de care apoi pacientul suferă pe tot parcursul vieții. Dermatita alergică de contact poate fi cauzată de factori precum săpunuri sau detergenți, produse de îngrijire a pielii ce au parfumuri, vopsele de păr, cosmetice diferite, vopsele, lacuri, etc.

Ingredientele cosmetice sunt importante pentru oricine dorește să aibă grijă în mod clar și atent de sănătatea sa, nu doar pentru persoanele care au pielea sensibilă.

Ce înseamnă noua lege UE pentru industria cosmetică?

În Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului erau enumerați doar 24 de alergeni din categoria parfumuri, în anexa III. Acum însă, se va ține cont că există mult mai multe substanțe care ar trebui supuse acestor reguli stricte.

Așadar, producătorii au o perioadă de câteva luni la dispoziție, în care trebuie să-și actualizeze ingredientele, să-și schimbe etichetele și deci să respecte noile cerințe. Din data de 31 iulie 2026, însă, ei trebuie să declare pentru toate produsele cosmetice pe care le introduc pe piață noii alergeni și mai ales, dacă concentrația acestora depășește următoarele valori prag: 0,001% într-un produs fără clătire și 0,01% într-un produs cu clătire.

Pentru produsele cosmetice care au fost deja introduse pe piață înainte de data de 31 iulie 2026, se acordă o perioadă în care ele pot rămâne cu eticheta respectivă, respectiv până la data de 31 iulie 2028; după această perioadă însă, ele trebuie să respecte noile cerințe cu privire la etichetare.

Deși regulamentul prevede o perioadă de tranziție pentru introducerea pe piață, totuși extinderea listei de ingrediente este o provocare uriașă ce ar putea slăbi industria cosmetică. Așadar, merită să fim atenți la ambalajul produselor cosmetice, pentru a verifica dacă sunt enumerați și alergenii din parfumuri.

