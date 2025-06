Faunus Plant primește recunoașterea meritată: Colagenus 500ml votat produsul anuluiⓇ 2025

Distincția este rezultatul unui studiu de piață desfășurat la nivel național. faunusplant.ro

Colagenus 500ml, suplimentul pe bază de colagen realizat de Faunus Plant, a fost desemnat “Votat Produsul AnuluiⓇ 2025*” la categoria Suplimente Alimentare – Colagen. Distincția este rezultatul unui studiu de piață desfășurat la nivel național, în care consumatorii au evaluat inovația, atractivitatea, intenția de cumpărare și satisfacția. Premiul confirmă încrederea publicului în eficiența și calitatea produsului.

*Studiu realizat online, de Treetz Sprl, între 24 martie – 31 mai 2025, pe 23 categorii. Eșantionul total al studiului a fost de 6445 respondenți din mediul urban, peste 18 ani. În categoria “Suplimente alimentare - Colagen”, eșantionul a fost de 540 respondenți. Criteriile de evaluare au fost: inovație, atractivitate, intenție de cumpărare, satisfacție. Produsele câștigătoare au fost votate de consumatori dintre produse similare în categorie. Detalii pe www.produsulanului.com .

Produsele validate de către Comitetul Etic sunt evaluate de consumatorii români în cadrul unui studiu de piață cu 2 componente:

● studiul de percepție, ce evaluează 3 criterii: Inovație, Atractivitate și Intenție de cumpărare.

● studiul de satisfacție, ce presupune testarea produselor.

Colagenus 500ml s-a impus în fața altor produse din categoria sa datorită formulei sale inovatoare, care combină colagenul hidrolizat bovin 40% și plante medicinale menite să susțină sănătatea pielii, articulațiilor și oaselor. Produsul face parte din portofoliul Faunus Plant, companie românească recunoscută pentru suplimentele alimentare pe bază de plante și extracte naturale.

Premiul „Votat Produsul Anului Ⓡ ”

Titlul “Votat Produsul AnuluiⓇ” este acordat anual în urma unui studiu de piață. Anul acesta la eșantion au participat mii de consumatori din România. Participanții au evaluat produsele în funcție de criterii precum inovația, atractivitatea și intenția de achiziție, oferind astfel o perspectivă obiectivă asupra preferințelor reale ale pieței.

Potrivit organizatorilor, premiul are scopul de a aduce în atenția publicului larg acele produse care se remarcă printr-un plus de valoare față de ofertele deja existente.

Cu ce se diferențiază Colagenus 500ml

Colagenus 500ml s-a diferențiat prin următoarele aspecte:

● Compoziția sa - colagenul hidrolizat bovin 40% și plante medicinale.

● Rețeta inovatoare - pe baza de colagen concentrat și plante medicinale. O rețetă proprie Faunus Plant.

● Ușurința de administrare - formă lichidă, care facilitează absorbția și administrarea zilnică.

● Beneficii extinse - pentru articulații, mușchi, sistemul osos, piele, unghii și imunitate.

● Recenzii pozitive - utilizatorii sunt foarte mulțumiți de rezultatele obținute.

Principalele beneficii ale Colagenus 500ml

Pe măsură ce interesul pentru sănătatea preventivă crește, colagenul a devenit unul dintre cele mai populare suplimente în rândul persoanelor care duc un stil de viață activ sau care doresc să își mențină tinerețea pielii și mobilitatea articulațiilor. Colagenus 500ml se remarcă prin numeroase beneficii care au contribuit la obținerea premiului “Produsul AnuluiⓇ 2025”.

Ce spun utilizatorii despre Colagenus 500ml:

● “Recomand cu încredere, folosesc acest produs de 2 luni și văd ceva rezultate bune, sincer nu mă așteptam, părul nu mai cade așa mult, unghiile sunt mai tari, genunchi nu mai "scârțâie" așa tare”

● “…După câteva săptămâni de utilizare constantă, am observat o îmbunătățire clară: pielea e mai hidratată și mai elastică, părul are un luciu natural, iar unghiile au devenit mai rezistente…”

● “De mai mult de jumătate de an mă confruntam cu sensibilitate la genunchi, de fiecare dată când ma așezam nu mă putea ridica singurică. Mereu aveam nevoie de cineva să mă ajute. După ce am început să beau acest colagen, după doar 21 de zile mă ridicam singură de parcă nu am avut nimic niciodată.”

● “Am început să folosesc Colagenus 500 ml de la Faunus Plant și sunt extrem de mulțumită de rezultate. Pielea mea arată vizibil mai fermă și mai hidratată după doar câteva săptămâni de utilizare…”

● “… Colagenus are o administrare rapidă și ușoară, cu un gust plăcut de aromă de plante. Varianta hidrolizată este absorbită mult mai repede în corp. Un produs românesc, dar cu certificare internațională, care îmi inspiră și mai multă încredere…”

Colagenus 500ml vine ca un răspuns concret la nevoile fiecărei persoane, oferind o formulă completă, ușor de administrat, care integrează cele mai căutate beneficii ale colagenului într-un produs natural.

Parte dintr-o gamă completă

Colagenus 500ml face parte din gama colagen natural , alături de alte produse special concepute pentru nevoi diverse:

● Colagenus Articulații ajută la refacerea mușchilor, articulațiilor și ligamentelor.

● Colagenus Capsule include toate beneficiile colagenului într-o formulă unică.

● Colagenus Frumusețe are o formulă specială, îmbogățită cu acid hialuronic pentru refacerea țesuturilor din piele, păr și unghii.

● Colagenus Articulații Forte are la bază o concentrație mare de colagen tip 1 și tip 2, ideal pentru dureri articulare.

Confirmarea unei direcții strategice: inovație și calitate

Distincția Votat Produsul AnuluiⓇ 2025 nu este doar o validare a calității produsului Colagenus, ci și o confirmare a direcției strategice asumate de Faunus Plant: investiția în produse inovatoare, adaptate cerințelor actuale ale consumatorilor.

Brandul Faunus Plant este 100% românesc și este recunoscut pentru utilizarea plantelor medicinale în remedii naturale tradiționale folosind cercetarea modernă.

Prin titlul “Votat Produsul AnuluiⓇ 2025”, Colagenus 500ml își consolidează poziția de lider în segmentul suplimentelor cu colagen.

Premiul reprezintă nu doar o recunoaștere a valorii produsului, ci și o promisiune că Faunus Plant va continua să inoveze și să răspundă nevoilor reale ale publicului.