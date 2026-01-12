Aurul la aproape 4500$ uncia. Efectul pragurilor psihologice de preț în decizia de cumpărare

Când aurul trece de un prag important, putem observa că reacțiile investitorilor se împart în două

În 2025, aurul a trecut de pragul psihologic de 4.000 de dolari pe uncie și se apropie, timid dar sigur, de pragul de 4500$ uncia. Pentru investitori, pragurile rotunde, psihologice, au o semnificație și o forță aparte. Ele nasc emoții mai intense și împing oamenii să ia decizii mai rapide. În România, acest efect s-a văzut direct în piața de retail: trafic mult mai mare pe site urile de profil, cumpărători mai informați, strategie mai clară.

„În 2025, aurul nu a mai fost doar ‘pentru cunoscători’. el a intrat și în casele românilor de rând, fără o educație financiară specială. Oamenii au început să se uite la aur ca la o plasă de siguranță. Sigur, acest trend a fost amplificat și de inflația de două cifre, războiul de la graniță și de sentimentul neplăcut că lucrurile se pot schimba repede, chiar peste noapte”, spune Dan Pop, fondatorul platformei GoldBars.ro .

Pragul de 4.500 $ și efectul psihologic: de la „doar mă uit” la „mă pregătesc să cumpăr”

Când aurul trece de un prag important, putem observa că reacțiile investitorilor se împart în două. Unii privesc momentul ca pe ceva firesc, de validare: „era normal, trendul continuă, nimic special pănă aici”. Alții sunt sceptici și iau decizia să mai aștepte: „poate vine o corecție”. În România, 2025 a adus o a treia reacție, mai matură: oamenii au început să-și pună întrebări și despre cum se folosește aurul într-un portofoliu, nu doar dacă merită să cumpere doar ”ca să fie”...

„Am văzut mai puține achiziții luate din impulsul de moment și mai multe întrebări care țin deja de un anumit grad de educație financiară. Ei pun întrebări specifice: ”Ce înseamnă buyback? Cum verific un lingou de aur ? Ce diferență există între 2,5 g și 50 g? Care este diferența între monedele de aur de investiții și cele numismatice? Cum aleg între aur fizic și ETF?”, spune Dan Pop.

În business, această schimbare înseamnă o piață mai echilibrată. Investitorul român începe să se comporte ca un investitor, nu doar ca un spectator pasiv.

În 2025: aurul a fost cumpărat dintr-un motiv simplu – nevoia de control

În Europa Centrală și de Est, aurul face parte din cultura fiecărui popor. Toti avem prin casă aur primit în dar sau moștenit. Regiunea a traversat multe crize în ultimii 30 de ani, iar reflexul de a ține o parte din economii în ceva tangibil, în ceva ce ”poți ține în mână” rămâne încă puternic. În România, în 2025 a existat și un context care a sporit această nevoie de control: scumpiri, inflație de două cifre, neîncredere în clasa politică.

„Clienții mei îmi spun direct: ‘Cumpăr pentru că vreau ca economiile mele și ale familiei să nu se ducă pe apa sâmbetei; vreau să știu că o parte din munca mea e pusă deoparte nu se devalorizează peste noapte.” Aurul funcționează pentru ei ca plasă de siguranță”. explică Dan Pop.

Aceasta este, de fapt, lecția învățată : în 2025, aurul a devenit pentru mulți români un instrument de echilibru.

Aur fizic sau ETF?

În 2025, discuția despre aur nu s-a limitat doar la lingouri și monede. Tot mai mulți români au început să compare variantele.

Aur fizic (lingouri, monede) și Aur digital, prin ETF -uri

„Pentru mulți români, aurul fizic rămâne prima alegere, pentru că îl știu, îl înțeleg: îl ai acasă, nu ți-l poate lua nimeni. În același timp, investitorii cu abilități mai tehnice, sau care au deja conturi de brokeraj aleg și ETF-uri pentru simplul motiv că e mai comod. Se vede tot mai des o combinație între cele două”, spune Dan Pop.

Lingouri mici vs. lingouri mari: 2025 a fost anul „greutăților accesibile”

În piața de retail, 2025 a adus un lucru interesant: a crescut cererea pentru lingouri mici și medii. Lingourile de 2,5 g, 5 g și 10 g, plus monedele de 1 uncie (31,1 grame), au fost printre cele mai căutate. Motivul este simplu: sunt mai ușor de cumpărat dar și de vândut.

„Lingourile mici sunt mai mult o formă de economisire în etape. Mulți cumpără lunar sau trimestrial. Își construiesc un portofoliu, o rezervă, în timp. Asta reduce stresul deciziei ‘trebuie să cumpăr tot acum’”, explică Dan Pop.

Lingourile mari rămân eficiente ca preț per gram, însă cer o decizie mai importantă și, sigur, bugete mai mari. În 2025, românii au preferat mai mult strategia graduală, pas cu pas.

La ce să ne așteptăm în 2026 când vorbim de aur de investiții?

La interes ridicat pentru aur fizic și la decizii mai educate.

După anul-record 2025, piața locală a intrat într-o etapă mai matură, mai echilibrată. Oamenii se informează mai mult, compară, întreabă despre certificări, autenticitatea produselor și buy back. Este un semn că înțeleg mai bine rolul aurului în protejarea economiilor.

„2026 arată va fi un an în care investitorul român va continua să se educe. În loc să aștepte ‘momentul perfect’ pentru a cumpăra, el își va face o strategie pe termen lung. Asta e o schimbare sănătoasă pentru toată lumea”, spune Dan Pop.

Unde se vede schimbarea cel mai clar?

Pe platforma GoldBars.ro, interesul crescut se vede la:

1. Cumpărători noi, care intră pentru prima dată pe un site de investiții în metale prețioase și încep cu greutăți mici.

2. Cumpărători care revin, care cumpără periodic, lunar, trimestrial sau cu diferite ocazii și își construiesc o rezervă în timp.

3. Cumpărători persoane juridice, care cumpără pentru a-și capitaliza firma sau pentru a-și recompensa angajații valoroși sau partenerii.

În paralel, crește interesul pentru articole educative, termeni din domeniu și pentru a înțelege care este diferența dintre aur de investiții și bijuterii. Sunt interesați de sursa aurului lor, de rafinării și, mai nou, de ”aurul verde”, sustenabil.

În concluzie, pragurile psihologice record au făcut aurul vizibil pentru toată lumea. L-au adus în zona de disciplină financiară și strategie personală.

„Investiția în aur nu este despre o exaltare de moment. Este despre o decizie care vorbește despre stabilitatea și siguranța familiei. Iar în 2025, asta a contat mai mult ca oricând”, încheie Dan Pop, fondatorul platformei goldbars.ro

GoldBars.ro este o platformă românească de încredere dedicată investiţiilor în metale prețioase.

S-a făcut remarcată prin varietatea mare de produse pe site, serviciul de analiză și verificare a autenticității produselor prin metoda X Ray, servicii de buy back, transport sigur și gratuit la nivel național, dar și prin blogul bogat în informații din domeniul investițiilor, in general.

Pe goldbars.ro poți cumpăra ONLINE (dar și fizic din magazinul din Oradea) lingouri și monede de aur, argint și platină în formă fizică –cu puritate garantată – la prețuri corecte, transparențe și apropiate de cotațiile internaționale.

Este partener oficial cu cele mai renumite rafinării internaționale precum Pamp, Argor-Heraeus, Valcambi Suisse, etc. Iar din 2025 și cu Rafinor, singura rafinărie de metale prețioase din România.

Pe site poți vedea prețurile actualizate în timp real, adaptate pieței, și poți plasa comenzi online în doar câteva minute. Fie că vrei să investești pentru protejarea economiilor, fie ca parte dintr-o strategie de investiții pe termen lung, GoldBars.ro îți oferă consultanță, informații utile și variante de produse pentru toate tipurile de investitor și pentru toate bugetele.

Sursa articol + foto : Select Gold System SRL, goldbars.ro

TEL 0744 100 666, DAN POP