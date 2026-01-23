FCSB, neînvinsă în ultimele 6 meciuri cu CFR Cluj: Ce va fi duminică

CFR Cluj continuă să acumuleze puncte, iar în prima etapă a anului a învins-o pe Oțelul cu 1-0.foto: topbet

FCSB și CFR Cluj se vor întâlni duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în derby-ul etapei cu numărul 23 din Superliga. Campioana României are o serie de șase meciuri la rând fără eșec în duelurile cu CFR Cluj, dar confruntarea de duminică le prinde pe ambele într-o poziție complicată. Ambele echipe sunt obligate să câștige pentru a rămâne în cursa pentru play-off.

După ce a pierdut în prima etapă din 2026 cu FC Argeș, FCSB a rămas pe locul 9 în clasamentul din Superliga. În loc să se apropie de pozițiile de play-off, așa cum spera, distanța s-a mărit, iar acum FCSB este la patru puncte. Din acest motiv, meciul cu CFR Cluj devine și mai important, iar cele trei puncte sunt obligatorii pentru formația lui Elias Charalambous.

De partea cealaltă, CFR Cluj continuă să acumuleze puncte, iar în prima etapă a anului a învins-o pe Oțelul cu 1-0 . Acest rezultat i-a permis să ajungă pe locul 10, la 6 puncte de play-off. Încă trei puncte în derby-ul cu FCSB ar reprezenta un pas important pentru calificarea în play-off.

Nu va fi o misiune ușoară, deoarece FCSB este favorita la pariuri. Campioana României are cota 1.83 să câștige, egalul are 3.60, iar succesul celor de la CFR Cluj are 4.33. În orice caz, e de așteptat un meci cu faze de poartă și, cine știe, poate chiar și goluri multe, dacă ne uităm că în 4 din ultimele 6 dueluri dintre aceste echipe s-au dat minim 3 goluri.

Vor fi schimbări în echipa de start a FCSB după înfrângerea cu FC Argeș, mai ales la nivelul fundașilor centrali, unde e de așteptat ca Andre Duarte să debuteze, iar Ngezana să fie și el titularizat. În schimb, la CFR Cluj, cel mai probabil, Daniel Pancu va folosi echipa din meciul cu Oțelul.

Sunt derby-uri programate și în Europa

Finalul acestei săptămâni ne oferă ocazia să urmărim meciuri de cinci stele și în campionatele europene. Un exemplu este derby-ul dintre Arsenal Londra și Manchester United, programat duminică, de la ora 18:30, în Premier League. Liderul din Premier League și din Champions League se află într-o formă foarte bună, dar întâlnește o echipă care are un moral excelent. United a învins-o în ultima etapă pe City, astfel că e de așteptat un meci de care pe care, chiar dacă Arsenal e mare favorită. Pe site-ul de pariuri online TopBet cotele 1x2 pentru duelul din Premier League arată astfel:

· victorie Arsenal - 1.44

· egal - 4.20

· victorie Manchester United - 6.66

Într-un alt derby programat în weekend se întâlnesc Juventus Torino și Napoli. În acest meci din Serie A, Juventus are o revanșă de luat după ce nu a câștigat în ultimele patru partide contra lui Napoli. În plus, Juve se află la 10 puncte de Interul lui Cristi Chivu, în timp ce Napoli este pe locul trei, la 6 puncte de prima poziție. La pariuri, Juventus are un mic avantaj:

· victorie Juventus - 2.08

· egal - 3.10

· victorie Napoli - 3.75

Așa cum se poate observa, avantajul terenului propriu poate fi adesea decisiv în derby-uri. La o simplă privire, echipele favorite în aceste partide sunt cele care găzduiesc partidele, întrucât de multe ori fanii pot împinge echipele de la spate în confruntările de top. În cazul în care alegi să joci la pariuri pe meciurile prezentate în acest articol, nu uita să o faci într-un mod responsabil.