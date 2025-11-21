Francezii dedică un festival culturii române. Jidvei aduce un omagiu spiritului românesc prin lansarea colecției “Spirit”

5 minute de citit Publicat la 17:06 21 Noi 2025 Modificat la 17:06 21 Noi 2025

Jidvei prezintă noua colecție, Spirit , în cadrul celui mai important festival dedicat culturii române “Un Week-end à l’Est”, ce reunește la Paris 80 de artiști români de renume, printre care Mircea Cărtărescu, Cristian Mungiu, Dan Perjovschi, Matei Vișniec, Corneliu Porumboiu, Ioana Pârvulescu, Mircea Cantor, în perioada 18 noiembrie - 1 decembrie 2025

Parisul devine capitala culturii române

Timp de cinci zile, Parisul trăiește cea mai amplă celebrare a culturii române din ultimii ani. Festivalul „Un Week-end à l’Est”, ajuns la cea de-a noua ediție, transformă orașul într-o hartă vibrantă a creativității românești contemporane: peste 80 de artiști, scriitori, regizori, muzicieni, artiști vizuali, coregrafi, performeri și creatori interdisciplinari, aduc în prim-plan forța și diversitatea unei culturi aflate într-unul dintre cele mai fertile momente ale sale.

Festivalul invită, în fiecare an, o singură cultură europeană în prim-plan. După ce a celebrat Kievul, Belgradul și Atena, festivalul își îndreaptă acum lumina reflectoarelor spre România, o cultură care, de la Brâncuși la generațiile noi, a construit un dialog viu cu Parisul, între admirație, schimb și inspirație reciprocă.

(Cristian Mungiu, Foto credit: Song Xiangyang)

“Ne dorim mereu ca România să aibă o imagine mai justă în afara țării, iar cultura a fost întotdeauna cea care ne-a salvat și ne-a adus atenția bună la care tânjim. Parisul găzduiește în această perioadă, prin acest generos Weekend a l’Est, una dintre cele mai ample manifestări dedicate vreodată exclusiv culturii române. Avem ocazia să ne prezentăm unui public occidental și să îi stimulăm curiozitatea de a descoperi o Românie modernă, creativă, îndrăzneață, capabilă să se scuture de provincialism și să fie în pas cu exprimările artistice contemporane” - Cristian Mungiu

Ediția 2025 îl are ca ambasador al festivalului pe Cristian Mungiu, laureat al Palme d’Or, unul dintre cei mai respectați cineaști europeni. Alături de el, programul aduce în prim-plan nume esențiale ale culturii române: Mircea Cărtărescu, Matei Vișniec, Ioana Pârvulescu, Dan Perjovschi, Mircea Cantor, Corneliu Porumboiu, Alexander Nanau, precum și numeroși artiști tineri și creații emergente din România și diaspora culturală.

„Festivalul Un Week-end à l’Est este cu adevărat remarcabil pentru că reușește să aducă împreună 80 de artiști români din domenii variate. Este o oportunitate rară pentru publicul din Franța să descopere diversitatea și unicitatea culturii române contemporane.” - Corneliu Porumboiu

În același spirit, Matei Vișniec, dramaturg, poet și figură centrală a teatrului francez, fixează esența acestui dialog cultural:

„România mi-a dat rădăcini, Franța mi-a dat aripi.” - Matei Vișniec, pentru Cultura la dubă

(Dan Perjovschi, Foto credit: Kai Fromman)

Iar artistul Dan Perjovschi surprinde, în câteva cuvinte, energia care animă ediția din acest an: „Selecția surprinde energia creativității românești: una diversă, uneori incomodă, dar mereu autentică. E o ocazie rară de a vedea, la un loc, cum se exprimă România de azi în idei.”

De-a lungul festivalului, Parisul găzduiește lecturi, proiecții, expoziții, performance-uri, concerte și întâlniri culturale, conturând una dintre cele mai bogate panorame ale României contemporane în spațiul european. O ocazie rară de a surprinde un dialog cultural viu, în care creativitatea românească își arată forța, diversitatea și spiritul identitar.

(Mircea Cantor, Foto credit: Jennifer Westjohn)

În acest context, întrebarea artistului vizual Mircea Cantor aduce un plus de greutate: “Dacă arta ne unește, atunci cine sau ce ne desparte?“. O reflecție care sintetizează exact miza festivalului: de a aduce împreună vocile unei culturi în continuă transformare.

Jidvei trasează o axă culturală între București, Paris și Roma

Colecția Spirit devine firul roșu al unui traseu cultural unic, desfășurat în trei capitale europene. România își afirmă identitatea artistică prin această axă simbolică București-Paris-Roma, în care fiecare oraș spune o parte din aceeași poveste: un dialog între tradiție, creativitate și prezența românească pe scena europeană.

Drumul începe la București, la Gala „Monica Lovinescu” (19 noiembrie 2025), unde Spirit este prezentată în premieră națională, în prezența unor scriitori, artiști și diplomați care continuă moștenirea unui reper moral al culturii române.

Continuă la Paris, în cadrul festivalului „Un Week-end à l’Est”, cea mai amplă platformă dedicată României în Franța, unde Spirit este dezvăluită publicului internațional, alături de un program ce reunește peste 80 de artiști.

Se încheie la Roma, pe 1 Decembrie, la Opera din Roma, unde Spirit devine vinul celebrării Zilei Naționale, un moment în care muzica, diplomația și comunitatea românească se întâlnesc într-un cadru solemn.

Această axă nu este doar un traseu geografic, ci o punte între lumi care împărtășesc limba artelor: literatură, film, arte plastice. Spirit devine martor și partener al unei Românii care se exprimă în fața lumii cu autenticitate și curaj.

Jidvei prezintă colecția Spirit la Paris

În centrul acestui context cultural, dens, relevant, profund european, Jidvei prezintă colecția Spirit: trei vinuri maturate în timp, inspirate din simbolurile broderiei tradiționale românești și reinterpretate într-un design contemporan.

Spirit nu este doar un proiect de brand, ci un omagiu adus creativității românești, un gest prin care vinul devine limbaj cultural, semnătură, reper.

În Paris, colecția însoțește vernisaje, întâlniri cu artiști, lecturi și momente-cheie ale festivalului, introducând publicului francez un alt fel de a înțelege Transilvania, prin gust, tradiție și rafinament.

„Am creat Spirit ca pe o reverență adusă României: o colecție maturată în timp, inspirată din moștenirea culturală și realizată cu meșteșug transilvănean. Prezența noastră la Paris, în cel mai amplu festival dedicat culturii române, este o bucurie și o responsabilitate: vinul devine aici un limbaj comun între tradiție, identitate și creativitate.” - Ana Necșulescu - Director de Comunicare, Jidvei

Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea

Pentru a surprinde atmosfera festivalului, Jidvei scrie un jurnal cultural, direct din inima Parisului. „ Vin la povești ”. Spiritul românesc în dialog cu lumea” este realizat de Cătălin Striblea, Alexandra Tănăsescu și Sonia Argint și urmărește traseul artiștilor români prin oraș: săli iconice, librării, galerii, cafenele, întâlniri cu publicul francez, povești de culise, reacții și dialoguri culturale.

Este o cronică personală despre felul în care România respiră în orașul artelor: un amestec de observație, reportaj și emoție culturală. Un dialog cald între spirit, identitate și întâlnirile care dau ritm creației.

De la Montparnasse la Hôtel de Ville, de la Institutul Cultural Român la spațiile festivalului, „Vin la povești” devine oglinda unei săptămâni în care Parisul privește spre România cu interes, curiozitate și admirație.

Despre colecția Spirit

Spirit este o colecție de trei vinuri Jidvei inspirate din simboluri ale broderiei tradiționale românești, reinterpretate într-o cheie contemporană.

Fiecare vin poartă o poveste despre timp, identitate, meșteșug și creativitate: o întâlnire între tradiția transilvăneană și estetica modernă.

Despre JidveiCu peste 1.000 de medalii internaționale și o poziție în Top 100 producători globali de vinuri și distilate premium, Jidvei confirmă că România este și va rămâne Țara Vinului - atât acasă, cât și pe scena europeană.Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene – de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Festivalul de Film de la Cannes.

Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) și deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa - 2.500 ha în inima Transilvaniei.