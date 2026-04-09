"Gastrologia" explicată simplu: ce boli tratează și cum te poate ajuta

4 minute de citit Publicat la 19:44 09 Apr 2026 Modificat la 19:45 09 Apr 2026

Medicul gastroenterolog analizează simptomele digestive. foto: shutterstock.com

Ai arsuri după masă, balonare frecventă sau dureri abdominale care revin periodic? Poate alternezi între constipație și diaree sau simți că anumite alimente îți provoacă mereu disconfort. Sistemul digestiv transmite semnale clare atunci când ceva nu funcționează corect.

În rândurile următoare îți explic, pe înțelesul tău, ce înseamnă gastrologia (numită corect gastroenterologie), ce boli tratează și cum te ajută concret un specialist să obții un diagnostic clar și un plan de tratament potrivit pentru tine și familia ta.

Ce este gastrologia (gastroenterologia)?

Termenul „gastrologie” este folosit frecvent în limbajul uzual, însă denumirea medicală corectă este gastroenterologie. Specialitatea se ocupă de prevenția, diagnosticul și tratamentul bolilor care afectează:

· esofagul,

· stomacul,

· intestinul subțire și colonul,

· ficatul,

· pancreasul,

· vezica biliară și căile biliare.

Medicul gastroenterolog analizează simptomele digestive, recomandă investigații specifice și stabilește un plan de tratament adaptat istoricului tău medical. Dacă medicul de familie face evaluarea inițială, gastroenterologul aprofundează cauza și clarifică diagnosticul prin investigații dedicate.

Pentru tine, asta înseamnă mai puține presupuneri și mai multă precizie. Dacă locuiești în capitală și cauți servicii de gastroenterologie în București , este util să alegi o clinică unde poți face toate investigațiile în același loc, fără drumuri suplimentare.

Ce boli tratează gastroenterologul?

Problemele digestive pot varia de la afecțiuni ușoare, tranzitorii, până la boli cronice care necesită monitorizare atentă. Iată cele mai frecvente situații.

1. Refluxul gastroesofagian

Refluxul apare atunci când acidul din stomac urcă în esofag. Simți arsuri în piept, gust amar, tuse seacă sau răgușeală persistentă.

Episoadele ocazionale pot apărea după mese copioase. Dacă simptomele se repetă săptămânal, ai nevoie de evaluare. Fără tratament, pot apărea inflamații ale esofagului sau modificări care necesită supraveghere periodică.

2. Gastrita și ulcerul gastric

Gastrita înseamnă inflamația mucoasei stomacului.

Simptomele includ:

· durere sau arsură în capul pieptului,

· greață,

· senzație de plenitudine rapidă,

· balonare.

Cauzele frecvente sunt infecția cu Helicobacter pylori, administrarea prelungită de antiinflamatoare sau stresul prelungit. Ulcerul gastric sau duodenal reprezintă o leziune mai profundă și necesită tratament atent monitorizat.

3. Sindromul de intestin iritabil (IBS)

IBS afectează frecvent adulții activi, inclusiv părinți tineri care jonglează între job și familie. Se manifestă prin:

· dureri abdominale recurente,

· balonare,

· alternanță diaree–constipație.

Diagnosticul se stabilește după ce medicul exclude alte cauze. Tratamentul combină ajustări alimentare, controlul stresului și, în unele cazuri, medicație.

4. Boala inflamatorie intestinală

Boala Crohn și colita ulcerativă sunt afecțiuni inflamatorii cronice. Pot provoca diaree persistentă, scădere în greutate și oboseală accentuată. Necesită monitorizare constantă și tratament personalizat pentru a preveni complicațiile.

5. Afecțiuni hepatice și biliare

Ficatul gras, hepatitele, litiaza biliară (pietrele la fiere) sau pancreatita influențează direct digestia. Poți observa:

· durere în partea dreaptă sus a abdomenului,

· icter (îngălbenirea pielii),

· oboseală persistentă.

Diagnosticul precoce crește șansele de control eficient al bolii.

Ce simptome ar trebui să te trimită la consult?

Nu ignora semnalele care persistă. Programează un consult dacă observi:

1. Arsuri gastrice frecvente,

2. Balonare zilnică care nu se ameliorează,

3. Dureri abdominale recurente,

4. Diaree sau constipație peste două săptămâni,

5. Sânge în scaun sau scaune negre,

6. Anemie fără cauză cunoscută,

7. Scădere inexplicabilă în greutate.

Dacă apar vărsături cu sânge sau hemoragie digestivă, solicită imediat ajutor medical de urgență.

Pentru familiile tinere, evaluarea timpurie înseamnă mai puține zile pierdute, mai puțin stres și un plan clar de acțiune.

Cum decurge consultul gastroenterologic?

Consultația începe cu o discuție detaliată. Medicul te întreabă despre:

· debutul simptomelor,

· frecvența și intensitatea lor,

· istoricul familial,

· alimentație și stil de viață,

· medicația utilizată.

Urmează examinarea clinică, iar apoi medicul stabilește pașii următori. De cele mai multe ori, traseul este clar și logic:

consult → ecografie → analize

Ecografia abdominală oferă informații rapide despre ficat, vezica biliară, pancreas sau alte structuri. Analizele de sânge și, la nevoie, analizele de scaun completează imaginea. Pentru anumite cazuri, medicul recomandă endoscopie sau colonoscopie.

Cum te ajută concret un gastroenterolog?

Un specialist îți oferă trei lucruri importante:

1. Claritate medicală

Elimină incertitudinea. Afli exact ce ai și ce nu ai. Pentru multe persoane, această etapă reduce anxietatea legată de simptome.

2. Plan personalizat

Tratamentul poate include:

· medicație,

· recomandări alimentare specifice,

· monitorizare periodică,

· investigații de control.

Pentru rezultate stabile, medicul adaptează recomandările la stilul tău de viață.

3. Prevenție și screening

După 45–50 de ani, colonoscopia de screening ajută la depistarea polipilor colonici înainte să evolueze. Dacă ai istoric familial de cancer colorectal, medicul poate recomanda evaluare mai devreme.

Experiența integrată pentru tine și familia ta

Cum te pregătești pentru investigații?

Pentru consult:

· notează simptomele și durata lor,

· adu analizele anterioare,

· pregătește lista medicamentelor administrate.

Pentru endoscopie:

· nu mânca cu 6–8 ore înainte,

· respectă indicațiile primite privind medicația.

Pentru colonoscopie:

· urmează dieta recomandată anterior,

· respectă schema de pregătire intestinală,

· vino însoțit dacă procedura implică sedare.

Respectarea acestor pași ajută medicul să obțină rezultate clare și reduce riscul de repetare a investigației.

Când este momentul potrivit să te programezi?

Nu aștepta agravarea simptomelor. Dacă disconfortul digestiv persistă sau îți afectează activitatea zilnică, fă o programare. Evaluarea timpurie previne complicațiile și scurtează perioada de incertitudine.

Programează un consult, urmează traseul recomandat (consult → ecografie → analize) și discută deschis cu medicul despre opțiunile tale. Sănătatea digestivă influențează energia, somnul și capacitatea ta de a te ocupa de familie și carieră.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește un consult medical. Nu încerca să te autodiagnostichezi și nu începe tratamente fără recomandarea unui specialist. Dacă simptomele persistă sau se agravează, solicită evaluare medicală personalizată.