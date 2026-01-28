Ghidul Cumpărătorului 2026: Ce trebuie să ştii înainte de a investi într-un grătar

8 minute de citit Publicat la 14:54 28 Ian 2026 Modificat la 14:54 28 Ian 2026

Bărbat consultând un manual de utilizare al unui grătar. foto: angeloff.ro

Eu l-am trait. Acum vreo 12 ani, inainte sa deschid Angeloff, am cumparat un gratar “oferta” de pe un site dubios. Arata bine in poze. In realitate, tabla era subtire cat o foaie de caiet, arzatoarele s-au ruginit dupa un sezon, iar cand am sunat la “service” mi-a raspuns un robot si apoi nimeni. Niciodata.

Am aruncat gratarul ala dupa 14 luni. Si am invatat o lectie care m-a costat bani, dar mi-a schimbat perspectiva.

Acum, dupa 10 ani in care am vandut, testat si gatit pe sute de gratare, am o cifra care ma baga in pamant: 4 din 10 cumparatori regreta alegerea in primul an. Patru. Din zece. Si motivul e aproape intotdeauna acelasi – decizia luata in 20 de minute, regretata 5 ani.

Hai sa-ti zic exact ce trebuie sa stii ca sa nu fii printre ei.

1. Greselile care te costa bani reali

Am vorbit cu mii de clienti la showroom-ul si magazinul online Angeloff. Stii ce-mi spun cei care vin a doua oara? “Data trecuta am cumparat prost.” Si cand ii intreb de ce, raspunsurile se repeta ca un disc stricat.

Gratarul prea mic

Toata lumea zice la fel: “Suntem 4 persoane, ajunge unul mic.” Nu. Nu ajunge.

Uite de ce – pe un gratar ai nevoie de zone diferite de temperatura. O zona fierbinte pentru searing, una medie pentru gatit, una libera unde sa muti carnea daca ia foc. Daca ai doar 40 cm de suprafata, n-ai unde sa respiri.

Sfat Angeloff: alege un gratar cu minimum 50% mai mult spatiu decat crezi ca-ti trebuie. Daca gatesti pentru 4, ia pentru 6. Intotdeauna.

“Am luat cel mai ieftin”

Fa calculul asta cu mine. Un gratar de 800 de lei care tine 3 ani = 267 lei pe an. Unul de 2.000 de lei care tine 10 ani = 200 lei pe an. Cel ieftin te costa mai mult. Si nici n-am pus la socoteala carbunii irositi pe gatirea neuniforma, piesele de schimb fantoma, sau nervii.

Serios. Am vazut gratare ieftine care consuma dublu carbune fata de un Weber decent, pentru ca nu retin caldura.

Suportul post-vanzare – marele invizibil

Asta ma enerveaza cel mai tare. Cumperi gratar, dupa 6 luni se rupe un arzator sau crapa un deflector. Suni. Nimic. Scrii mail. Nimic. Cauti piesa pe internet. Nu exista.

Din recenziile negative pe care le-am citit (si citesc sute lunar, ca sa stiu ce se intampla pe piata), 6 din 10 sunt despre suport inexistent. Nu despre produs. Despre faptul ca dupa vanzare, nimeni nu mai raspunde.

Tipul gresit de gratar

Cumperi pe carbuni ca “asa se face la noi” si apoi descoperi ca dureaza 40 de minute sa-l aprinzi, ca nu poti controla temperatura sub 200°C, si ca in decembrie, pe -5 afara, vrei sa te impusti. Fiecare tip de gratar are rostul lui. Dar trebuie sa stii care e al tau.

2. Ce tipuri de gratare exista si cum alegi

Sunt patru categorii mari. Fiecare cu farmecul ei, fiecare cu compromisurile ei. Am gatit pe toate, asa ca iti dau parerea mea directa.

Descopera gama completa de gratare pe categorii pe angeloff.ro si compara-le tu insuti. Dar mai intai, citeste asta.

Gratar pe carbuni – clasicul

Gustul ala de fum, crusta caramelizata, sfaraitul cand pui carnea pe grila incinsa. Nimic nu se compara. E primitiv, e visceral, e frumos.

Dar. (Si e un “dar” mare.)

Trebuie 30-45 de minute sa fie gata. Controlul temperaturii e – cum sa zic – mai mult instinct decat stiinta. Si costul carbunilor ajunge la 400-800 RON pe an daca gatesti regulat. Pret initial? 500-1.500 RON pentru ceva decent.

E pentru tine daca nu te grabesti si vrei aroma aia pe care n-o obtii altfel.

Gratar pe gaz – rapidul

Asta e bestia de eficienta. Dai drumul, in 3-5 minute e gata. Temperatura exacta, la grad. Curatenia e simpla. Gatesti marti seara dupa job fara sa simti ca ai un al doilea job.

Pret initial mai mare: 1.500-4.000 RON. Plus butelie. Dar daca gatesti de 40+ ori pe an, gazul isi scoate investitia repede.

Sincer? Pentru 7 din 10 clienti care vin la mine, gazul e raspunsul corect. Stiu ca nu-i romantic. Dar e practic.

Gratar electric – modernul

Zero fum. Control digital. Perfect daca stai la apartament cu terasa si nu vrei sa-ti bati capul. Pret: 1.200-3.500 RON, cost anual minim – curentul e ieftin.

Dezavantajul? N-are “feel-ul” ala de BBQ. Lipseste fumul, lipseste aroma de lemn. E curat, e precis, dar… nu e romantic. Daca asta nu te deranjeaza, e o alegere solida.

Gratar ceramic Kamado – regele

Asta ma fascineaza de fiecare data. Grilezi, fumezi, coci paine, faci pizza – totul in acelasi echipament. Retine caldura ca un cuptor profesional, consuma 25% mai putin carbune decat un gratar clasic, si dureaza 20+ ani.

Pretul? 2.500-10.000 RON. Da, serios. Dar amortizat pe 20 de ani, iese sub 500 RON pe an. E investitia pe viata, daca esti dispus sa o faci.

Eu personal gatesc pe Kamado acasa. N-am de gand sa schimb.

3. Cat costa de fapt un gratar pe 5 ani

Uite, aici gresesc aproape toti. Se uita la pretul din cos si atat. Dar costul real? E complet altceva.

Am facut calculul detaliat, pe fiecare categorie:

• Gratar pe carbuni (calitate medie): ~5.600 RON in 5 ani (gratar + carbuni + accesorii + piese de schimb)

• Gratar pe gaz (mid-range): ~6.500 RON in 5 ani

• Gratar electric: ~4.050 RON in 5 ani

• Kamado premium (amortizat pe 10 ani): ~1.200 RON pe an

Si daca imparti la numarul de utilizari – sa zicem 40 de gatiri pe an – costul per gratar arata asa: electricul costa cel mai putin (~101 RON/gatire), Kamado e competitiv (~120 RON), iar carbunii si gazul sunt mai sus (~140-163 RON).

Gandeste-te la asta data viitoare cand zici “e prea scump.” Scump fata de ce?

Nu economisi pe accesorii

Inca un lucru. Pensulele alea de 30 de lei de la supermarket? Se rup in 3 luni. Husele de 100 de lei? Isi dau duhul dupa o iarna. Termometrele ieftine te mint cu 15-20 de grade.

Un set corect de accesorii – termometru bun (150+ RON), set pensule si spatule (200 RON), husa de calitate (300+ RON), panza de inox (100 RON) – costa in jur de 800 RON. Suna mult. Dar le iei o data si le ai ani de zile.

4. Cum eviti clonele si produsele nesigure

Am primit la showroom gratare aduse de clienti pentru “expertiza” – unele n-aveau nici marcaj CE, nici instructiuni in romana, nici macar o eticheta lizibila. Asta e periculos. Vorbim de echipamente care lucreaza cu foc, gaz, temperaturi de 300°C+.

Ce sa verifici obligatoriu: - Marcaj CE pe produs - Standard EN 60746-1 pentru gratare pe gaz - Certificare RoHS - Garantie minima 2 ani pe factura fiscala

Semne ca trebuie sa fugi: - Pret anormal de mic (gratar pe gaz la 400 RON? Fugi.) - Eticheta in chineza fara traducere - Ambalaj slab, fara instructiuni - Vanzator fara factura, contactabil doar pe WhatsApp

Branduri pe care le recomand cu incredere – Weber, Broil King, Big Green Egg, Ooni. Au suport real in Romania, piese de schimb disponibile, si garantii care chiar inseamna ceva.

Produsele generice sub 500 RON din China, fara piese, fara suport? Nici macar nu le aduc in discutie. N-are rost.

5. De ce suportul post-vanzare conteaza mai mult decat pretul

Uite, am sa-ti spun o poveste pe care o aud de 3-4 ori pe luna.

Vine clientul. “Am un gratar de 1.500 de lei, luat acum 2 ani. S-au obturat injectoarele. Am sunat la vanzator – numarul nu mai exista. Am cautat piesa online – nu se gaseste. Ce fac?”

Ce sa faci? Nimic. Gratarul e mort. 1.500 RON aruncati. Daca dadea 500 RON in plus pentru un brand cu suport serios, azi suna un numar, comanda piesa, si in 3 zile gateste din nou.

Asta e diferenta.

Recomandarea Angeloff: inainte sa cumperi orice, verifica trei lucruri: 1. Cauta pe Google “[Brand] suport Romania” – ce gasesti? 2. Intra pe site-ul oficial – au sectiune de piese de schimb? 3. Suna-i. Da, suna-i efectiv. Daca nu raspunde nimeni, ai raspunsul.

La noi la Angeloff, raspundem. In romana. In maximum 48 de ore, dar de obicei in aceeasi zi. Si avem piese de schimb disponibile pe minim 7 ani. Asta nu e reclama – e modul in care cred ca trebuie facute lucrurile.

Ce faci de aici

Gratarul pe care-l cumperi astazi o sa fie cu tine 5, 10, poate 15 ani. O sa fie la fiecare gratar cu prietenii. La fiecare weekend cu familia. In zilele frumoase de vara si in serile reci de noiembrie cand gatesti cu geaca pe tine si n-ai schimba momentul ala pentru nimic.

Da o ora cercetarii. Serios, doar o ora.

Compara 5 modele. Citeste recenziile pe site-uri independente. Intreaba vanzatorul despre piese de schimb. Si daca vrei un punct de plecare solid – uita-te prin ghidurile si produsele de pe angeloff.ro. Am incercat sa punem acolo tot ce-ti trebuie ca sa decizi informat.

Si apoi – cumpara cu incredere. E banii tai. Asigura-te ca investitia merita fiecare leu.

Intrebari frecvente

Cat dureaza un gratar in conditii normale de utilizare?

Depinde de tip. Pe carbuni: 3-5 ani. Pe gaz: 7-10 ani. Electric: 8-12 ani. Kamado ceramic: 15-20+ ani. Evident, depinde si de cum il intretii – un gratar pe gaz curatat dupa fiecare utilizare dureaza dublu fata de unul lasat in noroi.

Pot folosi gratarul iarna?

Da, absolut. Eu gatesc tot anul. Pe carbuni ai nevoie de mai mult combustibil ca sa compensezi frigul. Gazul consuma cam dublu fata de vara. Electricul merge perfect daca e sub acoperis. Kamado-ul? E ideal pentru iarna – peretii ceramici retin caldura si nu-l afecteaza frigul.

Pot folosi gratarul pe terasa apartamentului?

Uite care-i treaba: electric – DA, fara probleme. Carbuni si Kamado – NU, regulamentul de bloc interzice focul deschis. Gaz – NU, din aceleasi motive. Daca stai la apartament, electricul e singurul raspuns responsabil. Punct.

Ce accesorii sunt absolut necesare de la inceput?

Patru lucruri: termometru bun (minim 150 RON – fara el gatesti pe ghicite), set pensule si spatule de calitate (200 RON), husa protectoare serioasa (300+ RON – nu aia de plastic de la supermarket), si panza de inox (100 RON). Total: cam 800 RON. Par multi, dar o sa-mi multumesti.

E mai bine sa iau un gratar ieftin nou sau unul scump la mana a doua?

Gratar scump folosit, toata ziua. Cu o conditie – sa fie de la un brand care inca are piese de schimb si suport in Romania. Un Big Green Egg sau Weber la mana a doua, bine intretinut, bate orice gratar generic nou de 800 de lei. N-am niciun dubiu.

De unde stiu ca un gratar e bun inainte sa-l cumpar?

Suna vanzatorul si intreaba doua lucruri: “Aveti piese de schimb?” si “Cat dureaza garantia pe constructie?” Daca balbaieste la oricare, treci mai departe.