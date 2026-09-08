Helion SafeCity. Sistemul AI care automatizează identificarea și sancționarea mașinilor parcate ilegal

Oradea a testat timp de patru luni un sistem bazat pe inteligență artificială pentru identificarea parcărilor ilegale, integrat în infrastructura video existentă a orașului. Sursa foto: helion.ro

Testată inițial într-un proiect pilot cu Primăria Oradea, platforma Helion SafeCity urmărește să sprijine administrațiile locale din toată țara în combaterea parcării ilegale și crearea de spații mai sigure pentru pietoni. Sistemul AI poate fi integrat în rețeaua existentă de camere video a orașelor pentru a identifica automat mașinile aflate în abatare și automatiza etapele premergătoare emiterii amenzilor. Dincolo de sancțiuni, proiectul arată cum într-un oraș smart tehnologia rezolvă probleme reale pentru comunitate și administrație.

În zona Independenței din Oradea, un panou avertizează că staționarea neregulamentară este sancționată automat. În spatele acestui panou se ascunde însă un proiect mult mai ambițios. Helion S.A., o companie românească de tehnologie și securitate cu experiență în proiecte de transformare digitală, vrea să ajute primăriile din toată țara să reducă munca manuală necesară emiterii amenzilor pentru parcarea ilegală.

Pentru fiecare mașină staționată neregulamentar, există un întreg proces administrativ: identificarea fizică a vehiculului, colectarea dovezilor, documentarea cazului și pregătirea actelor necesare. Platforma Helion SafeCity automatizează o mare parte din acești pași folosind inteligența artificială. Sistemul AI identifică automat vehiculul neregulamentar și pregătește cazul, iar autoritatea competentă decide dacă să trimită amenda sau nu.

Cum transformă Helion SafeCity imaginile video în contravenții documentate complet

„Așa arată inteligența artificială când iese din prezentări corporate și intră în funcționarea reală a unui oraș”, spune Rareș Codrean, CEO Helion, despre proiectul pilot.

În cazul Helion SafeCity, inteligența artificială pornește de la imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Software-ul analizează imaginile video și urmărește dacă regulile de staționare configurate în sistem au fost respectate. Atunci când identifică o mașină neconformă, Helion SafeCity adună informațiile necesare documentării cazului. Numărul de înmatriculare este citit automat prin tehnologia ANPR (Automatic Number Plate Recognition), iar sistemul poate recunoaște inclusiv marca și culoarea mașinii, durata staționării și categoria de tonaj, salvând imaginile care justifică constatarea faptei sub formă de capturi video.

De aici, AI-ul preia și o parte semnificativă din munca administrativă. Pe baza informațiilor adunate, Helion SafeCity precompletează notele de constatare și procesele-verbale, reducând timpul petrecut pentru documentarea fiecărui caz și erorile asociate cu introducerea manuală a datelor. Cu dosarul gata pregătit, autoritatea competentă poate verifica informațiile și poate aproba sau respinge trimiterea amenzii.

„Inteligența artificială nu înlocuiește autoritatea publică. Singurul lucru pe care îl înlocuiește este munca repetitivă. Tehnologia pune la dispoziția administrației locale un caz documentat pe bază de dovezi. Decizia finală rămâne însă la autorități, nu la algoritm”, precizează Rareș Codrean.

Oradea, proiectul pilot pentru folosirea AI în constatarea și sancționarea parcării ilegale

La Oradea, Helion SafeCity a trecut printr-un proces de testare și calibrare înainte de utilizarea în teren. Proiectul pilot a fost structurat pe parcursul a patru luni (aprilie-iulie 2026), iar prima etapă a fost dedicată pregătirii sistemului, testării algoritmilor și adaptării lor la condițiile din oraș.

A doua etapă a mutat testarea în regim operațional, astfel încât platforma să poată fi verificată în scenarii reale. Pentru cazurile identificate în această etapă au fost emise avertismente cu rol de informare, urmând ca aplicarea sancțiunilor contravenționale să se realizeze ulterior.

„Când tehnologia e integrată în infrastructura unui oraș și într-un proces care trebuie să respecte legislația și să ofere siguranță, nu este suficient să funcționeze la nivel teoretic. Trebuie testată, calibrată și pusă în situații reale. Oradea ne-a oferit exact acest teren de validare, astfel încât o administrație care va folosi ulterior sistemul să pornească de la o realitate, nu de la o promisiune tehnologică”, explică Florentina Galambos, Director de Dezvoltare și Parteneriate Strategice în cadrul Helion.

De la un proiect local la o soluție adaptabilă oricărui oraș

Unul dintre avantajele platformei Helion SafeCity este că nu necesită investiția în camere de supraveghere speciale sau o infrastructură video separată. Software-ul poate fi integrat cu rețeaua existentă de camere video a orașului, iar regulile de detecție pot fi configurate în funcție de perimetrele monitorizate și de restricțiile aplicabile în fiecare zonă.

Administrațiile locale pot să pornească de la infrastructura pe care o au deja și de la problemele specifice pe care vor să le rezolve în ceea ce privește utilizarea spațiului public. În locul unui șablon identic pentru fiecare oraș, platforma Helion SafeCity poate fi configurată în jurul regulilor, zonelor și fluxurilor pe care administrația dorește să le monitorizeze.

Smart City nu înseamnă doar camere și senzori

În final, valoarea unei tehnologii se măsoară prin problemele reale pe care reușește să le rezolve. Un oraș smart nu este orașul care are cele mai multe camere sau cei mai mulți senzori. Este orașul care reușește să transforme datele produse de aceste sisteme în decizii și procese administrative mai eficiente. Cu ajutorul sistemului dezvoltat, Helion speră să contribuie la efortul de digitalizare a serviciilor publice și de creare a unor zone pietonale mai sigure și a unui trafic mai bine organizat.

Un integrator cu experiență, Helion S.A. dezvoltă proiecte în care sistemele de supraveghere video, controlul accesului, parcări inteligente și alte tehnologii dedicate infrastructurii urbane funcționează împreună pentru comunitate. Helion SafeCity este un exemplu al acestei direcții. O direcție în care infrastructura de securitate și inteligența artificială merg mână în mână pentru a ajuta administrațiile locale să acționeze mai rapid și mai eficient.