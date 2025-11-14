Ilie Bolojan are încredere în Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei: „A demonstrat că poți administra bani mulți, fără scandaluri"

Ciprian Ciucu şi Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, îl susține fără rezerve pe Ciprian Ciucu în competiția pentru Primăria Capitalei. Liderul liberalilor spune că nu este vorba doar despre o fotografie de campanie, ci despre susținerea celui mai bun candidat pe care PNL îl poate propune bucureștenilor.

„La mine nu este o problemă de a face o poză cu un candidat. Forma mea și forma noastră de respect a fost să propunem bucureștenilor pe cel mai bun candidat pe care PNL îl putea propune. Sigur, bucureștenii vor alege, dar domnul Ciprian Ciucu, colegul meu, a dovedit în Sectorul 6 că a schimbat, în foarte multe locuri, fața acelui sector, iar oricine se duce acolo sau locuiește vede aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul pune accent pe două elemente-cheie: rezultate vizibile și administrare corectă a banului public. „A dovedit în acești ani că poți gestiona fonduri importante fără să ai scandaluri de corupție, fără să se pună problema la ce preț ai făcut lucrurile sau altul. Le-a gestionat cu integritate, este un om serios și un om care este atașat de București”, a subliniat președintele PNL.

Material promovat de PNL București