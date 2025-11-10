Ilie Bolojan consideră că experiența lui Ciprian Ciucu va conta enorm pentru rezolvarea problemelor Capitalei

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan consideră că funcția de primar general al Capitalei e cea mai grea poziție din administrația publică, după poziția de prim-ministru și a spus că Bucureștiul trebuie să aibă în fruntea sa un om cu experiență dovedită.

„Un primar general are nevoie de ani de zile ca să schimbe lucrurile, să colaboreze cu primarii de sector. Domnul Ciucu va putea să corecteze lucrurile mult mai repede decât cineva care nu are experiență”, a arătat Ilie Bolojan referindu-se la candidatul pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu.

Premierul Bolojan, care a fost timp de 12 ani primarul municipiului Oradea, a spus că provocările administrației publice locale sunt foarte serioase, iar aceste provocări pot fi mai repede depășite de cineva cu experiență directă de primărie. Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat experiența pe care Ciprian Ciucu a acumulat-o la primăria de sector și a accentuat că viitorul primar general al Bucureștiului va trebui să colaboreze cu Guvernul României și cu Consiliul General, iar Ciprian Ciucu știe aceste mecanisme de colaborare.

Argumentând cu privire la rezultatele înregistrate de edilul de la 6, premierul Bolojan a menționat că Ciprian Ciucu a muncit mult pentru a pune în valoare mai multe zone degradate din sectorul pe care-l conduce, menționând printre realizările lui Parcul Liniei sau bulevardul Valea Largă.

Material promovat de PNL București