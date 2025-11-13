Ilie Bolojan, susținere totală pentru Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele.”

1 minut de citit Publicat la 19:08 13 Noi 2025 Modificat la 19:08 13 Noi 2025

Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a depus astăzi candidatura. Astfel, a intrat oficial în cursa pentru Primăria Generală. Acesta a fost însoțit de Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul României.

"Vreau să fac din București proiectul vieții mele. Vreau ca orașul nostru se fie bine pus la punct în ceea ce privește curățenia, ordinea, siguranța, sistemul de termoficare, transportul public, toate elementele unui oraș. Experiența pe care am acumulat-o ca primar de sector și consilier general îmi oferă avantajul de a mă apuca de treabă, imediat ce voi veni la Primeria Generală. Știu exact ceea ce este de făcut pentru orașul nostru.

Le propun bucureștenilor un parteneriat pe cel puțin 6 ani și jumătate", a declarat Ciprian Ciucu.

Ilie Bolojan, președintele PNL, a transmis, imediat după depunerea candidaturii, faptul că edilul Sectorului 6 a dovedit că poate conduce o primărie cu responsabilitate și onest.

"Forma noastră de respect pentru bucureșteni este propunerea pe care o facem. Am încredere că, prin experiența pe care și-a câștigat-o la Primăria Sectorului 6, prin felul în care a schimbat fața acestui sector, prin atașamentul pentru București, prin modul în care a demonstrat că fondurile publice pot fi administrate cu integritate, are capacitatea necesară să pună la punct Capitala țării noastre", a punctat premierul.

Potrivit ultimelor sondaje, Ciprian Ciucu este favoritul dreptei pentru a opri ascensiunea suveranismului în București și singurul care poate capta întreg electoratul anti-PSD-AUR.