În ce situații ar trebui să faci o programare la o clinică dentară pentru copii

Majoritatea părinților au tendința să amâne prima vizită la dentist a celui mic până când apare o problemă vizibilă sau, mai rău, până când copilul începe să se plângă de durere. Dacă te întrebi când e momentul să pui mâna pe telefon pentru o programare, trebuie să știi că există câteva contexte în care intervenția unui pedodont devine prioritară.

Apariția primului dinte sau împlinirea vârstei de un an

Se recomandă ca prima vizită la clinica de stomatologie pentru copii să aibă loc imediat ce a erupt primul dinte de lapte, dar nu mai târziu de prima aniversare a celui mic. Poate părea exagerat să duci un bebeluș la dentist, însă această primă întrevedere are un rol educațional pentru părinți și unul de obișnuire pentru cel mic. Medicul va verifica dacă smalțul se formează corect și îți va explica exact cum să cureți acei dințișori minusculi fără să provoci disconfort. În plus, stabilirea unei relații de prietenie cu medicul înainte să existe vreo durere este cheia succesului: copilul va percepe clinica drept un loc sigur și distractiv, eliminând complet teama de „halatul alb” care apare de obicei mai târziu.

Petele albe sau gălbui care apar pe smalțul dinților

Mulți părinți observă uneori niște linii albe, cretoase, chiar la baza dintelui, lângă gingie, și au tendința să creadă că sunt simple depuneri de calciu. Acelea sunt primele semne ale demineralizării, procesul care precede caria dentară, deseori numită și „caria de biberon”. Dacă identifici problema în acest stadiu, tratamentul este minim invaziv, rapid și mult mai ieftin decât o plombă propriu-zisă.

Obiceiurile vicioase și mușcătura care pare nefirească

Dacă cel mic are obiceiul de a-și suge degetul după vârsta de trei ani, folosește suzeta în mod excesiv sau respiră preponderent pe gură în loc să folosească nasul, o vizită la dentist este obligatorie. Aceste comportamente, deși par inofensive, exercită o presiune constantă asupra maxilarului aflat în creștere și pot duce la deformarea arcadei.

Un stomatolog pediatru poate observa dacă dinții de sus se proiectează prea mult în față sau dacă există o mușcătură inversă, orientându-te către un ortodont la momentul potrivit. Prevenția în perioada de creștere este de zece ori mai ușoară și mai puțin costisitoare decât purtarea unor aparate dentare complexe la adolescență, când oasele devin mai rigide.

Traumatismele dentare în timpul sesiunilor de joacă





Copiii sunt plini de energie, iar căzăturile fac parte din procesul de explorare a lumii, însă un dinte lovit este întotdeauna o urgență, chiar dacă nu pare spart. În momentul unui impact, rădăcina dintelui de lapte poate fi împinsă în mugurele dintelui definitiv care se află chiar sub el, riscând să îl deterioreze iremediabil.

Dacă micuțul tău s-a lovit la gură, dintele și-a schimbat poziția sau a început să se clatine mai mult decât ar fi normal pentru vârsta lui, trebuie să ajungi la stomatolog în cel mai scurt timp pentru a evita sau a reduce durerea de masea.

Igiena precară

Dacă observi că cel mic are o respirație neplăcută constantă, deși îl speli pe dinți sau dacă gingiile lui sunt roșii și sângerează ușor în timpul periajului, este un semn de acumulare de placă bacteriană și tartru. Contrar credinței populare, și copiii au nevoie de igienizare profesională periodică.

În plus, medicul îi poate învăța pe copii, prin joc și tehnici interactive, cum să mânuiască periuța corect, transformând o corvoadă zilnică într-o activitate cool pe care abia așteaptă să o facă pentru a-i arăta rezultatele „prietenului lor dentist” la următoarea vizită.

Tu când vii prima dată cu copilul la stomatolog?