Întreținerea bateriilor și dușurilor pentru o durabilitate crescută

2 minute de citit Publicat la 11:23 14 Ian 2026 Modificat la 11:23 14 Ian 2026

Depunerile de calcar apar treptat și, de cele mai multe ori, nici nu le observi la început. foto: freepik.com

Bateriile și dușurile sunt printre puținele obiecte din baie pe care le folosești zilnic, de mai multe ori, fără să le analizezi prea mult. Tocmai de aceea, micile semne de uzură trec ușor neobservate. Partea interesantă este că aceste probleme nu apar peste noapte, ci sunt rezultatul unei întrețineri făcute superficial sau amânate prea mult.

Să întreții corespunzător bateriile și dușurile nu înseamnă că trebuie să apelezi la soluții complicate sau produse scumpe, ci doar să aplici constant câteva obiceiuri. În rândurile următoare vei descoperi care sunt acestea.

Prevenirea și îndepărtarea depunerilor de calcar

Depunerile de calcar apar treptat și, de cele mai multe ori, nici nu le observi la început. Apa dură lasă urme fine care, în timp, se întăresc și afectează atât aspectul, cât și funcționarea corectă a bateriilor și dușurilor. Primele semne sunt ușor de recunoscut: apa nu mai curge uniform, presiunea scade sau apar pete albicioase greu de șters.

Ce poți face pentru a preveni formarea calcarului

● După fiecare duș, șterge rapid suprafețele cu o lavetă uscată din microfibră. Picăturile lăsate să se usuce sunt principala cauză a petelor.

● O dată pe săptămână, clătește capul de duș cu apă caldă și freacă ușor duzele cu degetele. Astfel, împiedici blocarea lor.

● Dacă locuiești într-o zonă cu apă foarte dură, ia în calcul un filtru anticalcar montat pe furtunul de duș.

Cum îndepărtezi calcarul deja format, fără să strici finisajul

● Pentru depuneri ușoare, folosește o soluție din oțet alb diluat cu apă (raport 1:1). Aplică soluția pe suprafață, las-o să acționeze 10–15 minute, apoi clătește bine.

● Pentru capul de duș, îl poți demonta și lăsa la înmuiat într-un recipient cu soluția de mai sus. După înmuiere, clătește și șterge cu o lavetă moale.

● Dacă ai baterii îngropate , acordă atenție rozetei și zonelor de contact cu peretele. Aplică soluția pe lavetă, nu direct pe perete, pentru a evita infiltrațiile.

Acești pași simpli funcționează la fel de bine pentru baterii și dușuri , indiferent de finisaj, atât timp cât sunt aplicați constant.

Produse recomandate pentru curățare

Nu orice produs de curățenie este potrivit pentru baie, chiar dacă eticheta promite rezultate rapide. Multe finisaje moderne sunt sensibile și pot fi deteriorate definitiv de substanțe agresive.

Produse recomandate:

● Soluții anticalcar dedicate obiectelor sanitare, cu mențiunea „safe for chrome” sau „pH neutru”.

● Detergenți lichizi pentru baie, fără alcool și particule abrazive.

● Lavete din microfibră sau bureți moi, dedicați exclusiv băii.

Ce să nu folosești niciodată:

● Produsele universale de bucătărie, care sunt prea puternice pentru finisajele sanitare.

● Detergenți sub formă de praf sau cremă abrazivă. Aceștia zgârie suprafața și matuiesc finisajul.

● Produse pe bază de clor concentrat sau acid sulfuric. Acestea pot ataca stratul protector al bateriei.

● Perii dure, bureți metalici sau partea abrazivă a bureților clasici.

Pentru baterii baie cu finisaj cromat, negru mat sau auriu, regulile sunt aceleași. Curățarea blândă prelungește viața produsului și păstrează aspectul inițial.

Sfaturi pentru păstrarea aspectului și funcționalității în timp

Întreținerea corectă nu înseamnă doar curățare, ci și folosire responsabilă zi de zi. Multe probleme apar din gesturi aparent banale.

● Nu forța manetele sau comenzile termostatului. Mișcările bruște pot afecta cartușul intern.

● Verifică periodic racordurile și furtunul de duș. O mică scurgere ignorată poate duce la depuneri suplimentare și uzură.

● Verifică periodic aeratorul bateriei. Dacă observi scăderea presiunii, demontează-l și curăță-l de calcar.

● Evită să agăți obiecte de bateria de duș sau de manetă. Greutatea suplimentară afectează stabilitatea în timp.

● Evită să lași apa să curgă inutil, mai ales la temperaturi ridicate. Fluctuațiile frecvente pot afecta garniturile interne.

Prin aceste obiceiuri simple, bateriile și dușurile își vor păstra aspectul exact așa cum îți dorești. Întreținerea periodică înseamnă mai puține reparații, un consum de apă constant și o baie care arată bine ani la rând.