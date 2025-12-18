IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0

Redeschiderea magazinul IQOS din AFI Cotroceni marchează prima relansare dintr-o serie ce va redefini retail-ul în 2026. FOTO: IQOS

Magazinul IQOS din AFI Cotroceni s-a redeschis sub conceptul 2.0, un format care vine cu un design modern și elemente de inovație. Spațiul este gândit pentru a le oferi vizitatorilor o experiență senzorială inedită, inspirată din artă și design, și pentru a facilita interacțiunea într-un mod relaxat și autentic.

Redeschiderea magazinul IQOS din AFI Cotroceni marchează prima relansare dintr-o serie ce va redefini retail-ul în 2026. Prin colaborarea cu artiști locali, magazinele vor reflecta viziunea brandului IQOS: orașul și ritualul nu sunt elemente fixe, ci pot fi rafinate și reimaginate, compunând astfel o experiență în care rolul și implicarea consumatorilor sunt elemente centrale. Într-o lume în care gesturile zilnice — de la savurarea cafelei la personalizarea accesoriilor preferate— devin expresii ale stilului personal, noul magazin IQOS 2.0 transformă aceste momente în adevărate experiențe multisenzoriale. Mai mult decât un spațiu de retail, invită publicul să exploreze, să testeze și să creeze într-un univers în care fiecare vizită devine un ritual al curiozității și al conexiunii autentice.

„IQOS 2.0 din AFI Cotroceni nu mai este doar un magazin, ci un exemplu al modului în care reinventăm retail-ul și susținem misiunea de a construi un viitor fără fum. Fiecare magazin deschis sub conceptul 2.0 are un design propriu și lucrări de artă inspirate din spiritul local și create special pentru IQOS de artiști locali. Pentru IQOS, retail-ul nu mai înseamnă doar tranzacții, ci momente care contează, experiențe care rămân. Prin aceste colaborări, susținem artiștii români și creăm locuri unde curiozitatea și creativitatea dau tonul schimbării.” — Carmina Fusté, director general, Philip Morris România.

Creativitatea este în centrul acestui nou concept al magazinelor IQOS. În cazul magazinului din AFI Cotroceni, Saddo, un artist cunoscut pentru stilul său eclectic, a creat o lucrare exclusivă, inspirată de skyline-ul Bucureștiului. Un mix de vechi și nou, elemente de arhitectură combinate cu energia cafenelelor și culorile care dau viață orașului. Lucrarea va rămâne expusă în magazin, alături de accesorii în ediție limitată și produse semnate Saddo.

„Mă consider un artist forever curious – îmi place să explorez, să evit tiparele și să-mi păstrez imaginația flexibilă. Ilustrația pentru IQOS a trecut prin multe faze, iar rezultatul final sintetizează într-o compoziție aproape abstractă repere și elemente din cultura locală: Ateneul, Arcul de Triumf, vibe-ul cafenelelor și al muzicii electronice, forme geometrice și organice, influențe Art Deco. Am pornit de la idei dezvoltate anterior pentru un festival cultural de la Paris, pe care le-am adaptat într-un stil și o paletă cromatică mai elegante, apropiate de look-ul brandului. Colaborările dintre branduri și artiști locali aduc valoare ambelor părți și deschid publicului accesul la limbaje vizuale noi, iar Bucureștiul, cu eclectismul lui, este mereu o sursă de inspirație.” — Saddo, artist vizual.

Redeschiderea magazinului din AFI Cotroceni este doar începutul reinventării conceptului de retail în universul IQOS. În 19 decembrie, vor fi deschise magazinele IQOS din Ploiești și Sibiu, iar în 2026 vor continua deschiderile sub conceptul 2.0. În fiecare oraș, conceptul 2.0 va aduce un design unic și o poveste artistică inspirată din cultura locală. În 2025, numărul total al magazinelor și insulelor IQOS din întreaga țară a depășit 100, ultimele orașe în care s-au deschis magazine fiind Brașov, Craiova și Galați.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.