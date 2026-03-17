TopoGraph - aplicația CAD în limba română pentru topografi și proiectanți 

2 minute de citit Publicat la 13:39 17 Mar 2026 Modificat la 13:39 17 Mar 2026

Dacă ești topograf sau proiectant și vrei să fii mai rapid și mai performant, ai nevoie de TopoGraph, un soft complet pentru profesioniștii care prelucrează date în teren și dsefășoară alte activități similare.

TopoGraph este soluția software gândită special pentru topografi, cadastriști și proiectanți care vor să lucreze mai rapid, mai precis și fără erori - de la prelucrarea măsurătorilor de teren până la predarea documentațiilor conforme cu standardele românești. În plus, fiind un soft în limba română, aceasta reprezintă un beneficiu pentru profesioniștii care nu cunosc o limbă străină.



TopoGraph, aplicația CAD românească gândită de specialiști pentru specialiști

Fii mai performant și mai rapid cu TopoGraph, aplicația românească destinată ție dacă ești specialist în topografie, cadastru sau inginerie civilă.

Cu TopoGraph, tot ce ai cules pe teren devine rapid un plan profesionist. Calculezi suprafețe, generezi modele digitale de teren, creezi rapoarte grafice și text, și predai documentații conforme cu standardele impuse fără să pierzi timp cu operațiuni manuale repetitive.

Softul îți pune la dispoziție comenzi dedicate pentru puncte, parcele, curbe de nivel, profiluri și volumetrie, astfel că poți întocmi orice plan sau documentație cu precizie și siguranță, indiferent de complexitatea proiectului.

De ce MERITĂ să investești în TopoGraph



Încarci coordonatele direct din stația de măsură (fișiere .xyz sau .txt), le vizualizezi, editezi și organizezi pe layere în desenul CAD – fără reintroducere manuală, fără erori de transcriere.

TopoGraph construiește modelul digital al terenului (TIN și grid), generează curbele de nivel și îți oferă instrumente complete pentru a vizualiza și manipula relieful exact cum ai nevoie.

Definești parcelele, calculezi suprafețele și plasezi etichetele automat - toate informațiile necesare documentațiilor cadastrale sunt acolo, ordonate și corecte.

Creezi profile de teren pentru orice proiect. Generezi profile longitudinale și transversale pentru drumuri, canalizări sau orice infrastructură - exact ce îți trebuie pentru proiectare și analiză, fără calcule suplimentare.

Inserezi formatele de planșă, organizezi layout-urile și pregătești desenele pentru tipărire profesională - totul din același soft, fără să mai umbli prin alte aplicații.

TopoGraph produce automat piesele grafice și textuale - PAD, tabele, anexe - în conformitate cu cerințele legislative actuale, astfel că predai dosarul complet și corect de fiecare dată, nu înainte de a face tu o ultimă verificare.

Cum te poate ajuta în funcție de profesia ta: topograf, specialist în cadastru sau proiectan

Dacă ești topograf, poți importa datele din teren, le prelucrezi rapid și obții modele digitale, curbe de nivel și profile precise - reprezentări clare pe care tu și clientul le înțelegeți din prima. Dacă ești specialist în cadastru, delimitezi parcele, calculezi suprafețe, etichetezi automat și generezi întreaga documentație cadastrală conformă cu legislația în vigoare -dosarul iese complet și corect, fără verificări suplimentare. Proiectantul. Folosești datele topografice direct în proiectare, creezi profile longitudinale și transversale și integrezi planșe clare în orice proiect de infrastructură sau construcții fără să pierzi timp între aplicații.



TopoGraph, softul perfect pentru profesioniști care își doresc precizie, rapiditate și lucrări impecabile



Este atât de ușor să faci ce-ți place cu ajutorul TopoGraph.

O aplicație completă în limba română despre care poți afla toate detaliile și beneficiile, vizitând Fairsoft.ro, o companie românească ce pune la dispoziția clienților săi soluții CAD de înaltă performanță, dedicate sectoarelor precum: electric, construcții, arhitectură etc.