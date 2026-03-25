LORGAR RANKINGS: un nou turneu CS2 pentru tinerele talente din Europa de Est

Counter-Strike 2 folosește VRS pentru a stabili calificarea în Major.

LORGAR RANKINGS este un turneu Valve Tier-2 CS2 inițiat de LORGAR și produs împreună cu StarLadder, un organizator de esports activ din 2001. Desfășurat între 12 martie și 26 aprilie 2026, turneul aduce în Europa Centrală și de Est puncte VRS și o finală LAN cu premii totale de 50.000 USD.

Counter-Strike 2 folosește VRS pentru a stabili calificarea în Major. Echipele obțin puncte prin turnee aprobate de Valve. În Europa de Est există prea puține evenimente VRS, ceea ce limitează oportunitățile de a urca în clasament. LORGAR RANKINGS schimbă această situație pentru 18 țări: PL CZ BG HR EE HU XK LV LT ME MK RO RS SK SI UA AL BA – fiecare cu calificări naționale, transmisiuni în limba locală și un drum direct spre finala LAN pentru echipele care trec de Etapa 2.

· Etapa 1: Open National Qualifiers (12–15 martie, online). Aproape 2.000 de jucători din 400 de echipe au concurat, iar cele mai bune echipe din fiecare calificare națională au avansat în Closed Qualifier.

Printre cei 16 finaliști se află 2 reprezentanți ai României: HYPERSPIRIT (VRS #124) și Qual4. Și-au câștigat locul pe merit, într-un bracket dificil, cu echipe precum aimclub (VRS #198) și INFINITE, plus multe altele.

· Etapa 2: Closed Qualifier (20 martie – 10 aprilie, online). Cele mai bune echipe din Open Qualifiers intră în faza grupelor în format GSL: 16 echipe în patru grupe, toate meciurile Bo3, iar primele 2 din fiecare grupă merg mai departe. Etapa Play-in se desfășoară între 6 și 10 aprilie, cu 8 echipe într-un bracket cu dublă eliminare, Bo3 pe toată durata, iar patru dintre ele obțin locuri la finala LAN.

Transmisiunea în limba română va fi găzduită de Werty.

Streamul oficial rulează pe canalele StarLadder CS de pe Twitch, YouTube și Kick.

· Etapa 3: finala LAN (25–26 aprilie, Barcelona) 8 echipe, 2 zile, 50.000 USD. 4 echipe vin din Closed Qualifier, iar alte 4 sunt invitate pe baza clasamentului european VRS. Single Elimination, toate meciurile Bo3 – cel mai bun CS2 din Europa de Est, decis pe scenă.

Giveaway pentru comunitate

Pe durata evenimentului LORGAR RANKINGS va avea loc un giveaway cu premii. Peste 30 de premii, inclusiv un PC Gaming LORGAR de pe Main Stage, un Racing Cockpit și o gamă completă de periferice. Participă, îndeplinește taskurile, distribuie prietenilor pentru înscrieri suplimentare și crește-ți șansele de câștig.

LORGAR

