Mitocondriile sunt unul dintre pilonii longevității: despre ce este vorba și cum le putem susține

Mitocondriile funcționează ca niște „baterii” prezente în fiecare celulă a corpului nostru. foto: pexels.com

Mitocondriile se află în fiecare dintre celulele noastre și sunt ca niște mici „baterii” datorită cărora putem funcționa. Numărul lor scade odată cu vârsta, iar din această cauză îmbătrânim și devenim mai predispuși la boli. Vestea bună este că atât numărul lor, cât și activitatea pot fi susținute! Iar noi vă vom arăta cum.

Ce sunt mitocondriile și cum funcționează în corpul nostru

Mitocondriile funcționează ca niște „baterii” prezente în fiecare celulă a corpului nostru și produc energie sub formă de ATP – care este moneda energetică universală în toate celulele vii. Mai simplu spus? Să spunem că organismul este un oraș. Celulele sunt casele, fabricile și alte clădiri din el. Mitocondriile sunt centralele electrice datorită cărora toate casele și fabricile au căldură, lumină, electricitate și pot funcționa. De îndată ce centrala funcționează prost sau deloc, apare haosul și în oraș nimic nu mai funcționează cum trebuie. Dacă este vorba doar de pene de curent pe termen scurt, situația poate fi gestionată, dar cu cât orașul rămâne mai mult fără electricitate, cu atât mai rapid se degradează. La fel se întâmplă și în organismul uman.

Mitocondriile și durata unei vieți sănătoase

Se poate spune că atunci când mitocondriile sunt în formă, avem energie, ne regenerăm bine și ne simțim în formă. Dacă mitocondriile nu sunt suficient de sănătoase sau sunt prea puține, suntem obosiți, creierul și corpul funcționează mai slab și suntem mai predispuși la boli. În plus, o serie de studii au arătat că mitocondriile sunt într-adevăr un factor important care influențează durata vieții și mai ales durata vieții trăite în deplină sănătate. Așadar, dacă vă interesează longevitatea, ar trebui cu siguranță să acordați atenție și îngrijirii mitocondriilor.

3 sfaturi de bază pentru susținerea mitocondriilor

Îngrijirea mitocondriilor este o chestiune complexă, care include o gamă largă de lucruri de făcut și de evitat pentru ca acestea să funcționeze bine. Există însă trei piloni de bază asupra cărora ar trebui să vă concentrați dacă vă interesează longevitatea și, mai ales, o bătrânețe trăită activ:

1. Somn și regenerareÎn timpul somnului și al odihnei în stare de veghe are loc repararea mitocondriilor deteriorate. Așadar, prioritizați somnul și încercați să vă ajustați rutina astfel încât să dormiți cel puțin șapte ore pe zi. Durata somnului este importantă, dar la fel este și calitatea acestuia. Eliminați din cameră dispozitivele care emit lumină albastră și luați în considerare dacă nu ar avea sens să investiți într-o saltea nouă, de calitate. Dacă vă odihniți frecvent pe canapea, nici aceasta nu trebuie neglijată. O canapea uzată nu vă va oferi un suport bun - în schimb, o canapea de calitate, ergonomică, da.

2. Activitate regulatăPentru mitocondrii este ideal antrenamentul de rezistență de intensitate mai scăzută, adică exercițiile cardio ușoare. Cele mai bune sunt mersul rapid, ciclismul sau alergarea mai lentă. Astfel, dacă vă mișcați regulat în acest mod, veți susține reînnoirea mitocondriilor existente și formarea unora noi. Veți obține rezultate optime dacă adăugați încă unul până la două antrenamente de forță pe săptămână (antrenamente cu rezistență – de exemplu cu bandă elastică, gantere, kettlebell etc.) și antrenamente scurte de tip HIIT (antrenamente mai scurte, de intensitate ridicată, de exemplu sprinturi sau workout-uri explozive mai scurte).

3. Alimentație de calitateO alimentație adecvată pentru mitocondrii sănătoase poate fi rezumată în câteva recomandări:

· Limitați alimentele procesate și ultraprocesate (din care fac parte, de exemplu, și batoanele proteice).

· Concentați-vă pe o dietă variată, alcătuită din ingrediente de bază, cum ar fi legume, fructe, cereale și carne.

· Luați în considerare suplimentele alimentare precum omega-3, vitaminele din grupul B și magneziul.