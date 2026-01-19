Norocul a lovit din nou! Un jucător Unibet a câștigat peste 1 milion de euro la Burning Hot

Ce ai face dacă, într-o zi obișnuită, ai deveni milionar? Pentru un jucător Unibet din Ardeal, începutul de an a adus o surpriză de proporții: un câștig uriaș de peste 1 milion de euro obținut la slotul Burning Hot, un joc clasic, dar extrem de popular.

Câștigătorul, un bărbat în vârstă de 47 de ani, tată a doi copii, a aflat de Unibet de la un prieten. A început să joace din curiozitate, iar platforma i s-a părut imediat intuitivă, variată și sigură. A jucat din relaxare, fără să urmărească un câștig mare:

„Când am văzut nu mi-a venit să cred, lucrez într-o firmă unde, când trebuie să faci o sumă de bani trebuie să muncești, iar să câștig așa ceva dintr-o relaxare nu mi-a venit să cred.”



Câștigul a fost posibil prin Hot Drops, jackpot unic în România

Slotul Burning Hot face parte din selecția de jocuri care oferă acces la Hot Drops Jackpot: un sistem progresiv de câștiguri disponibil exclusiv pe Unibet , Vlad Cazino și 32 Roșu , toate parte din grupul FDJ UNITED.

Ce este special la Hot Drops? Poate declanșa premii în orice moment, în timpul jocului, complet aleatoriu, indiferent de miză sau strategie. Jucătorii pot accesa patru niveluri diferite de jackpot: Mini, Minor, Major și Grand, fiecare cu potențial de câștig considerabil, iar în acest caz, Grand Jackpot-ul a fost cel care a schimbat viața unui om.

„Nu am o strategie ca nu mă pricep, joc de relaxare” - a spus sincer câștigătorul.

Jucătorii au șansa reală de a câștiga sume importante în orice moment. Astfel, se poate activa un jackpot la minut, cu suma de 500.000 euro.

Joc responsabil, câștig memorabil

La Unibet, ne bucurăm să fim parte din astfel de povești, dar și mai important este să reiterăm faptul că jocurile de noroc trebuie tratate cu responsabilitate. Acesta este angajamentul nostru ferm în toate piețele în care activăm.

Promovăm activ jocul responsabil, printr-un set complet de instrumente disponibile în contul fiecărui utilizator: setarea de limite, auto-excludere, pauze temporare și monitorizarea timpului petrecut pe platformă. Toate acestea sunt disponibile și explicate în secțiunea dedicată.

Planuri după un câștig neașteptat?

Întrebat ce va face cu banii, jucătorul a mărturisit că nu a luat încă decizii majore. Așteaptă cu răbdare virarea sumei în cont, iar prioritățile sunt clare: sprijinirea celor doi copii la facultate și, cel mai probabil, un nou început pentru întreaga familie.

„Am doi copii la facultate, deci vor fi bine primiți acești bani. Nu mă grăbesc cu planurile, vreau doar să știu că am banii în cont și apoi mă voi gândi în liniște ce urmează.”

Cuvintele lui reflectă filosofia pe care o susținem: jocul trebuie să rămână o formă de divertisment, nu un obiectiv financiar. Iar atunci când norocul apare, contează ce faci cu el.

Unibet înseamnă experiență, siguranță și distracție

La Unibet, continuăm să oferim o platformă sigură, inovatoare și accesibilă pentru toți utilizatorii din România. Din grupul FDJ UNITED, alături de Vlad Cazino și 32 Roșu, aducem constant noutăți, mecanisme de jackpot atractive și campanii care pun mereu în centru experiența jucătorului.

Dacă alegi să joci, fă-o ca o experiență recreativă, nu ca o metodă de venit. Setează-ți limite, informează-te despre jocurile disponibile și joacă doar în măsura în care te simți confortabil. Norocul poate fi de partea ta, dar echilibrul rămâne cea mai importantă miză.