Omega 7, uleiul de cătină care îngrijește pielea și mucoasele

Omega 7 se găsește în concentrații ridicate în cătină. foto: Pharma Nord

Pe măsură ce tot mai multe femei vorbesc deschis despre provocările aduse de menopauză, un subiect revine constant în discuții: uscăciunea. Pielea devine mai fragilă, ochii sunt adesea uscați sau iritați, mucoasele vaginale își pierd confortul natural, iar toate aceste schimbări pot influența semnificativ calitatea vieții. În căutarea unor soluții non-hormonale, cercetarea își îndreaptă atenția către Omega 7, un compus mai puțin cunoscut din familia acizilor grași.

Omega 7 se găsește în concentrații ridicate în cătină, o plantă folosită tradițional în Europa și Asia pentru proprietățile sale nutritive. Există o formulă specială, denumită SBA24, un extract standardizat obținut nu doar din fructele cătinei, ci și din semințe. Această combinație conferă un profil lipidic complet, greu de replicat în multe suplimente. Practic, SBA24 reunește acizii grași prezenți în mod natural în întreaga plantă, Omega 7, Omega 3, Omega 6 și Omega 9, alături de fitosteroli și antioxidanți, ceea ce îl transformă într-un ingredient atent studiat în ultimul deceniu.

De ce este relevant Omega 7 în menopauză? Pentru că această etapă a vieții vine cu modificări hormonale care afectează direct structura membranelor celulare. Nivelul scăzut de estrogen influențează hidratarea pielii și a mucoaselor, iar mecanismele naturale de protecție devin mai puțin eficiente. De aici apar simptomele bine-cunoscute: senzația de uscăciune vaginală, iritații locale, ochi uscați, piele lipsită de elasticitate. Sunt schimbări firești, dar care pot crea disconfort.

Studii clinice realizate pe extractul SBA24 sugerează că uleiul de cătină ar putea susține hidratarea mucoaselor și a pielii, ajutând la menținerea confortului în zonele cele mai sensibile. Unele cercetări vorbesc despre o reducere treptată a senzației de uscăciune la femeile aflate în postmenopauză, în timp ce alte studii au observat o scădere a pierderii transepidermale de apă, un indicator important al unei bariere cutanate funcționale. Efectele nu apar peste noapte, însă tendința descrisă în literatura de specialitate este una constantă: o ameliorare graduală a hidratării atunci când extractul de cătină este utilizat perioade mai lungi.

Toate aceste rezultate trebuie interpretate cu precauție: ele arată tendințe favorabile, nu soluții universale sau efecte terapeutice garantate. Este important de subliniat că EFSA, autoritatea europeană responsabilă de evaluarea mențiunilor de sănătate, nu a emis până acum mențiuni oficiale pentru Omega 7 în ceea ce privește pielea sau mucoasele. Aceasta nu invalidează rezultatele studiilor, iar informațiile disponibile trebuie privite ca date științifice preliminare și suport pentru înțelegerea mecanismelor biologice.

Totuși, interesul rămâne ridicat. Femeile în menopauză caută alternative delicate, fără hormoni, care să contribuie la starea lor de bine. Iar uleiul de cătină standardizat, cu profilul său complex de acizi grași, reprezintă una dintre opțiunile analizate atent în ultimii ani. Pe piață există diferite formule de ulei de cătină standardizat. Un exemplu este BioActive Omega 7 de la Pharma Nord, care conține ulei de cătină sub formă de capsule. Specialiștii recomandă consumatorilor verificarea etichetei și consultarea medicului pentru a se asigura că produsul se potrivește nevoilor lor.

Chiar dacă nu există soluții universale, gesturile mici, asumate pe termen lung, pot face diferența. Iar pentru multe femei, explorarea unor ingrediente naturale precum Omega 7 este o parte firească a căutării unui echilibru în această etapă plină de transformări.