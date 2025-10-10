Plăcintă cu dovleac: Secrete pentru un aluat fraged și umplutură cremoasă

3 minute de citit Publicat la 12:37 10 Oct 2025 Modificat la 12:37 10 Oct 2025

O felie de plăcintă cu dovleac pe o farfurie albă. foto: shutterstock.com

Deschide ușa bucătăriei și lasă parfumul copilăriei să-ți umple casa… Plăcinta cu dovleac nu e doar un desert de toamnă, ci o legătură dulce cu amintirile de familie, cu serile liniștite în care bunica frământa aluatul cu mâinile ei calde, iar noi așteptam nerăbdători lângă cuptor.

Este genul de gust care aduce laolaltă generații, care încălzește sufletul și transformă o zi obișnuită într-o sărbătoare în familie. Dacă vrei să recreezi acea savoare autentică – cu aluat fraged, care se rupe în foi fine, și umplutură cremoasă, dulce-aromată – ți-am pregătit mai jos toate secretele.

Hai să redescoperim împreună gustul care apropie oamenii: plăcinta cu dovleac, așa cum trebuie să fie.

Pentru 8-10 porții de plăcintă de dovleac ai nevoie de 90 de minute de preparare

Porții: 8-10

Timp de preparare: 90 minute

Dificultate: nivel mediu

Ingrediente

Pentru aluat

· 350 g făină albă

· 150 g unt rece (sau untură, dacă preferi)

· 2 linguri smântână grasă

· 80 g zahăr pudră

· 2 ouă

· 1 praf de sare

· 1 plic zahăr vanilat

· coajă de lămâie sau portocală

Pentru umplutură

· 750 g dovleac plăcintar, curățat și ras

· 60 g unt

· 130-150 g zahăr (poți alege alb sau brun)

· 2 lingurițe scorțișoară

· suc și coajă de la o lămâie

· 1 plic zahăr vanilat

· 1 praf de sare

· 50 g nucă mărunțită (opțional)

Alege dovleac plăcintar cu miez dulce și viu colorat. Folosește unt sau untură reci, iar smântâna ajută la obținerea unui aluat moale și gustos.

Găsești și alte variante inspirate consultând reteta placinta cu dovleac de la Profi .

Cum prepari aluatul fraged pentru plăcinta de dovleac?

1. Pune făina într-un bol și adaugă untul tăiat cubulețe și sarea. Freacă rapid între degete până obții firimituri.

2. Incorporează zahărul pudră, zahărul vanilat, coaja rasă de lămâie, ouăle și smântâna.

3. Frământă doar cât să se lege aluatul. Oprește-te imediat ce devine compact pentru a păstra textura fragedă.

4. Împarte aluatul în două, acoperă-l cu folie alimentară și lasă-l la frigider cel puțin 30 de minute.

Un pont util: nu adăuga praf de copt, deoarece untul și smântâna sunt suficiente pentru a obține o textură fragedă.

Cum obții umplutura cremoasă de dovleac?

1. Pune dovleacul ras într-o tigaie, adaugă untul, zahărul, scorțișoara, sarea, zahărul vanilat, coaja și sucul de lămâie, apoi nuca, dacă dorești.

2. Sotează la foc mediu timp de 10-12 minute, amestecând des, până scade lichidul.

3. Lasă umplutura să se răcească complet înainte de a o așeza pe blat, pentru a evita înmuierea aluatului.

Asamblare și coacere

1. Întinde prima bucată de aluat și pune-o într-o tavă (aprox. 30x20 cm). Presară puțin griș sau pesmet.

2. Adaugă umplutura de dovleac răcită, apoi acoperă cu a doua foaie. Apasă marginile să sigilezi.

3. Unge plăcinta cu ou bătut și, dacă vrei, decorează cu fâșii sau forme tăiate din aluat.

4. Pune tava la cuptor la 180°C și coace 40-50 de minute, până obții o suprafață aurie.

După coacere, lasă plăcinta să se răcească în tavă cel puțin 20-30 de minute înainte să o tai. Aroma se va stabiliza, foile vor deveni mai crocante la margini, iar umplutura va căpăta textura perfectă, ușor cremoasă și delicat parfumată. Poți presăra zahăr pudră deasupra sau o poți lăsa simplă – gustul va fi oricum spectaculos.

Această rețetă poate fi adaptată după preferințe: dacă îți plac aromele mai intense, poți adăuga puțin ghimbir ras sau nucșoară. Dacă vrei o variantă mai săracă în zahăr, redu cantitatea și mizează pe dulceața naturală a dovleacului. Nucile pot fi înlocuite cu alune sau chiar stafide, iar dacă vrei să dai o notă festivă, adaugă un strop de esență de rom sau esență de migdale în umplutură.

Plăcinta cu dovleac e genul de desert care nu are nevoie de ocazii speciale. E binevenită într-o seară liniștită de toamnă, la o masă în familie sau chiar în pauza de cafea de la birou, într-o zi agitată. Se păstrează bine și a doua zi, iar gustul pare să devină și mai plin după câteva ore.

Prin urmare, atunci când pregătești o plăcintă cu dovleac, nu doar gătești – creezi un moment de tihnă, împărtășit cu cei dragi. Este o rețetă cu suflet, care încălzește casa și inimile. Încearc-o, lasă mirosul să te învăluie și oferă cuiva drag o felie de toamnă coaptă cu grijă.