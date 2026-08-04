Procedura amiabilă (MAP): soluția pentru evitarea dublei impuneri în tranzacțiile internaționale

Procedura Amiabilă (MAP) oferă companiilor un mecanism pentru soluționarea disputelor fiscale internaționale și evitarea dublei impuneri. Sursa foto: pexels.com

Companiile care desfășoară activități în mai multe state se pot confrunta, în anumite situații, cu riscul dublei impuneri. Acest lucru apare atunci când două jurisdicții fiscale consideră că au dreptul să impoziteze același venit sau aceeași tranzacție. Pentru a evita astfel de situații și pentru a asigura aplicarea corectă a convențiilor fiscale internaționale, legislația prevede posibilitatea utilizării Procedurii Amiabile (Mutual Agreement Procedure – MAP), un mecanism prin care autoritățile fiscale din statele implicate încearcă să ajungă la o soluție comună. În România, modalitatea de desfășurare a acestei proceduri este reglementată prin Ordinul ANAF nr. 660/2026, aplicabil cererilor depuse începând cu 16 iunie 2026.

Ce este Procedura Amiabilă (MAP)

Procedura Amiabilă reprezintă un mecanism de soluționare a disputelor fiscale internaționale prevăzut în convențiile de evitare a dublei impuneri. Prin intermediul acesteia, contribuabilii pot solicita intervenția autorităților competente atunci când consideră că au fost sau urmează să fie impozitați într-un mod care nu respectă prevederile convenției fiscale aplicabile.

Acest instrument este utilizat frecvent în cazurile care implică prețuri de transfer, sedii permanente sau alte tranzacții transfrontaliere care pot genera interpretări diferite între administrațiile fiscale din statele implicate.

Cum poate fi inițiată procedura

Pentru declanșarea Procedurii Amiabile, contribuabilul trebuie să depună o cerere în termen de trei ani de la comunicarea actului administrativ fiscal sau a notificării din care rezultă impozitarea considerată neconformă. Cererea trebuie transmisă electronic prin Spațiul Privat Virtual și trebuie să includă informații detaliate despre persoanele implicate, perioadele fiscale, sumele aflate în litigiu și prevederile convenției fiscale considerate încălcate. În anumite situații, documentația trebuie transmisă și autorităților competente din celelalte state implicate.

Pe parcursul analizei, autoritățile fiscale pot solicita informații suplimentare sau pot organiza întâlniri cu reprezentanții contribuabilului pentru clarificarea aspectelor relevante.

O documentație completă este esențială

Succesul unei astfel de proceduri depinde în mare măsură de calitatea documentelor prezentate și de modul în care contribuabilul își susține poziția. În cazul grupurilor de companii sau al organizațiilor cu operațiuni complexe, verificarea proceselor interne înainte de inițierea unei proceduri fiscale poate reduce semnificativ riscurile.

În acest context, auditul intern reprezintă un instrument valoros pentru identificarea eventualelor neconcordanțe, evaluarea proceselor de conformitate și pregătirea documentației necesare înainte ca aceasta să fie analizată de autoritățile fiscale.

Conformitatea internă completează gestionarea riscurilor

Pe lângă respectarea obligațiilor fiscale, organizațiile acordă tot mai multă atenție mecanismelor interne de prevenire și raportare a neregulilor. Implementarea unor proceduri eficiente contribuie la consolidarea guvernanței corporative și la reducerea riscurilor operaționale.

De exemplu, desemnarea unui avertizor de integritate și implementarea canalelor interne de raportare pot ajuta companiile să identifice din timp situațiile care ar putea genera consecințe juridice sau fiscale. O cultură organizațională bazată pe transparență și responsabilitate poate susține inclusiv procesul de conformare în relația cu autoritățile.

Rolul unei administrări eficiente a resurselor umane

În cadrul companiilor cu activitate internațională, obligațiile fiscale nu vizează doar tranzacțiile comerciale, ci și gestionarea relațiilor de muncă. Aspectele privind impozitarea veniturilor salariale, detașările internaționale sau contribuțiile sociale pot deveni complexe atunci când angajații desfășoară activități în mai multe jurisdicții.

Din acest motiv, serviciile de salarizare si administrare personal contribuie la respectarea obligațiilor legale și la reducerea riscului apariției unor erori care ar putea avea implicații fiscale. O administrare corectă a documentelor și a proceselor de resurse umane completează strategia generală de conformare a companiei.

Procedura Amiabilă (MAP) oferă contribuabililor un instrument eficient pentru soluționarea disputelor privind dubla impunere și pentru aplicarea corectă a convențiilor fiscale internaționale. Printr-o documentație bine pregătită și printr-o abordare orientată spre conformitate, companiile pot gestiona mai eficient relația cu autoritățile fiscale și pot reduce impactul litigiilor fiscale transfrontaliere