Programul Rabla Dragoliv 2025: voucher de 500 de euro și mașini garantate, fără bătăi de cap

Programul Rabla Dragoliv 2025 vine cu un avantaj major: oferă clienților voucher de 2.500 lei pentru casarea mașinii uzate. foto: dragoliv.ro

Dragoliv, parc auto cu tradiție de peste 31 de ani și cu sediul central în Sascut, județul Bacău, a lansat în 2025 propriul program de tip „Rabla”, menit să simplifice și să accelereze procesul prin care clienții își pot înlocui mașina veche cu una mai nouă, verificată și garantată. Programul Rabla Dragoliv 2025 vine cu un avantaj major: oferă clienților voucher de 2.500 lei pentru casarea mașinii uzate, iar echipa Dragoliv se ocupă de absolut toate procedurile birocratice.

Cum funcționează Programul Rabla Dragoliv

Procesul este gândit să fie rapid, simplu și fără bătăi de cap. Clientul trebuie doar să vină cu mașina veche în stare de funcționare, iar Dragoliv se ocupă de:

• casarea vehiculului,

• completarea dosarului și a actelor necesare,

• consultanță completă pentru alegerea celei mai bune soluții de finanțare.

La final, clientul primește voucherul de 2.500 lei, pe care îl poate folosi pentru a reduce costul unei mașini din stocul Dragoliv.

Avantajele oferite de Dragoliv

Pe lângă voucherul Rabla, Dragoliv integrează acest program în oferta mai largă de servicii și beneficii pentru clienți:

• Avans 0: chiar dacă nu ai bani de avans, poți pleca cu mașina dorită.

• Rate mici, clare și accesibile: începând de la 100 €/lună, prin parteneriate cu bănci precum TBI Bank.

• Dobândă fixă 7,9%: una dintre cele mai mici dobânzi din piață, apropiată de nivelul IRCC, dar fără riscul fluctuațiilor.

• Stoc variat: peste 500 de mașini disponibile imediat, de la modele de buget la mărci germane consacrate.

• Garanție 12 luni motor și cutie: fără limită de kilometri, pentru liniștea clientului.

• Test drive pe pista proprie Dragoliv: unică în România, oferă posibilitatea de a încerca mașina înainte de achiziție.

• Livrare gratuită în toată țara.

Rabla Dragoliv vs. Programul Rabla clasic

Dacă Programul Rabla național este adesea perceput ca lent și complicat, Dragoliv a decis să ofere o alternativă mai accesibilă și imediată. Spre deosebire de fondurile limitate ale statului, care se consumă rapid (în unele cazuri chiar în câteva minute de la lansare), Rabla Dragoliv este valabil până la 31 decembrie 2025, ceea ce le oferă clienților mai multă siguranță și timp pentru a lua o decizie.

În plus, spre deosebire de procesul birocratic obișnuit, unde clientul trebuie să facă drumuri multiple la diferite instituții, la Dragoliv totul este rezolvat „la cheie” de echipa internă. Practic, clientul vine cu mașina veche și pleacă direct cu una nouă, totul în aceeași zi.

O combinație câștigătoare: Rabla Dragoliv + Săptămâna Avans 0

Un alt aspect important este faptul că Programul Rabla Dragoliv se completează perfect cu campania actuală „Săptămâna Avans 0”. Astfel, clienții care nu au bani de avans pot beneficia de două opțiuni simple:

1. Pleacă direct cu mașina dorită prin Avans 0, doar cu buletinul.

2. Aduc rabla veche, primesc 2.500 lei voucher și reduc astfel costul noii achiziții.

„Avem o soluție pentru fiecare client. Dacă nu ai bani de avans, nu-i nicio problemă – există Avans 0. Dacă ai o mașină veche, o aduci la noi, primești 2.500 lei și pleci cu una mai nouă, verificată și garantată. Important este ca nimeni să nu plece din parcul nostru fără soluție”, explică Cristian Bostan, fondatorul Dragoliv.

Concluzie

Programul Rabla Dragoliv 2025 confirmă încă o dată misiunea companiei de a face achiziția unei mașini accesibilă și lipsită de stres pentru clienți. Cu voucher de 2.500 lei, proces simplificat și consultanță completă, Dragoliv oferă un avantaj competitiv clar față de alternativele din piață.