Proiectul L.O.C.A.L. EU: 16 tineri din Alexandria au învățat din experiența comunităților din Germania și Ungaria

16 tineri din Alexandria au participat la o nouă etapă a proiectului „L.O.C.A.L. EU”, cu vizite și întâlniri în München și Budapesta, dedicate implicării civice și schimbului de bune practici europene.

16 tineri din Alexandria, membri ai Consiliului Local al Tinerilor, au plecat într-o nouă călătorie de învățare prin Germania și Ungaria. Deplasarea face parte din cea de-a treia etapă a proiectului „L.O.C.A.L. EU”, prin care tinerii merg în alte țări europene pentru a descoperi modele valoroase de implicare civică, dar și pentru a afla ce pot aplica când se întorc acasă.

Vizită pe stadionul Allianz Arena și întâlniri la München

Prima oprire din traseu a fost la celebrul stadion Allianz Arena din München, un exemplu de performanță și organizare. Tot la München, tinerii au avut întâlniri de lucru cu reprezentanții Kreisjugendring, una dintre cele mai importante organizații de tineret din Germania.

A fost un bun prilej de schimb de idei despre implicarea tinerilor în viața orașului. Cornelia Haberstumpf, reprezentant al organizației din München, a punctat faptul că a fost extrem de util să observe asemănările și diferențele dintre cele două consilii de tineret, subliniind că astfel de colaborări și cunoașterea reciprocă sunt esențiale pentru tinerii din Europa de astăzi.

Croazieră la Budapesta și idei noi pentru Alexandria

Ultima parte a călătoriei a avut loc la Budapesta, unde tinerii s-au bucurat de o croazieră pe Dunăre și au vizitat principalele atracții istorice ale orașului.

Pe lângă vizite, cel mai mult au contat discuțiile directe și lecțiile învățate. David Neagu, voluntar în Consiliul Local al Tinerilor Alexandria, a concluzionat: „Cel mai valoros lucru pe care l-am învățat până acum a fost importanța colaborării. Întâlnirile cu ambasadorii mi-au arătat că putem învăța din experiența altor țări și aplica aceste idei în comunitatea noastră.’’

Toate aceste experiențe le oferă tinerilor idei noi pentru proiectele viitoare pe care le vor organiza în Alexandria. Programul „L.O.C.A.L. EU - De la comunitate locală la impact european” este derulat de Primăria Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Tinerilor.