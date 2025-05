Puritate și rafinament la FOMO: AQUA Carpatica redefinește efervescența

Evenimentul, găzduit de Sala Palatului, a impresionat printr-un decor industrial

Între 21 și 25 mai, FOMO a debutat ca un festival ce a captat atenția întregii comunități de business, reușind să se impună rapid pe scena antreprenoriatului prin prezența unor personalități marcante din industrii diverse, atât la nivel național, cât și internațional.

› Vezi galeria foto ‹

Evenimentul, găzduit de Sala Palatului, a impresionat printr-un decor industrial, cu accente metalice brute, menite să sugereze ideea de construcție continuă – o metaforă vizuală pentru dinamica și evoluția brandurilor. În acest peisaj, AQUA Carpatica a adus un contrast binevenit: un spațiu dedicat clarității, liniștii și echilibrului. Prezența brandului a fost marcată de o eleganță minimalistă, fidelă ethosului său, cu o activare ce a transformat zona de acces într-o adevărată oază vizuală. Campania „Superbule”, dezvoltată pentru AQUA Carpatica Forte în colaborare cu TheABC.ro, a propus participanților o evadare din tumultul cotidian, oferindu-le un colț instagramabil dominat de zeci de bule transparente și argintii supradimensionate, toate sub semnul purității absolute.

Într-o lume definită de agitație, relaxarea devine un lux. Cei care au ales să exploreze traseul decorat cu „superbule” au fost întâmpinați de o surpriză inedită: o folie cu zeci de bule mici, însoțită de un mesaj jucăuș din partea brandului, invitându-i să devină „bubble-breakers” și să lase stresul în urmă.

Sloganul „JOIN US IN BREAKING BUBBLES! As part of FOMO, one must leave all the stress behind to stay fresh. Become a bubble-breaker and upgrade to a SUPERBUBBLE!” a sintetizat perfect spiritul activării – un îndemn la eliberare și autenticitate.

Între efervescență și inovație, AQUA Carpatica a demonstrat că mesajele puternice pot fi transmise cu simplitate și naturalețe. Zeci de participanți s-au oprit, au zâmbit și au plecat mai relaxați, reconfirmând că, uneori, cele mai memorabile experiențe sunt cele care surprind prin sinceritate și rafinament. Astfel, într-un cadru inovator, AQUA Carpatica a ilustrat perfect principiul „walk your talk”, ieșind din zona de confort și oferind comunității FOMO nu doar un produs, ci o experiență autentică de respiro, sub semnul #SUPERBULE.