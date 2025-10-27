Reclamele Google sau Facebook nu-ți aduc profit? Iată agenția de marketing digital din Timișoara care folosește inteligența artificială

Marva Marketing , agenția de marketing din Timișoara cunoscută pentru abordarea sa sinceră și orientată spre rezultate, a făcut un pas curajos: a dezvoltat Marva Analytics , propria platformă internă de raportare și analiză a campaniilor de promovare plătită - Google Ads, Facebook Ads & TikTok Ads.

Această investiție masivă nu a venit din întâmplare.

Marva Analytics s-a născut din dorința simplă, dar puternică, de a face lucrurile mai bine. Echipa Marva Marketing a simțit că niciun instrument standard de pe piață nu oferea precizia și rapiditatea de care aveau nevoie pentru a gestiona optim campaniile de Google Ads, Facebook Ads & TikTok Ads.

Tu, ca antreprenor, înțelegi cât de important este să ai control total.

Valoarea principală a Marva Marketing a fost mereu legată de oameni. Fondatorii - Vlad Ciornea și Maria Antal - cred în parteneriatele bazate pe încredere. Toate eforturile și succesul se întorc în companie pentru a inova și a crește calitatea. Așa s-a născut Marva Analytics!

Marva Analytics: Soluția custom care rezolvă raportarea generică și imprecisă

“Pierdeam 4 ore pe săptămână analizând rapoarte manual pentru că nu exista o soluție în piață care să ne satisfacă nevoile agenției. Fiecare agenție de marketing lucrează în felul său, iar noi ne-am dezvoltat și creat propriile procese care aveau nevoie de ceva mult mai custom”. Vlad Ciornea, Co-fondator & Director General la Marva Marketing

Înainte să existe Marva Analytics, echipa se baza pe platforme externe pentru a genera rapoarte. Ca antreprenor, știi că fiecare afacere este unică. Problema cu acele instrumente este că oferă rapoarte generice, pline de metrici care nu sunt relevante pentru obiectivele specifice ale clienților Marva Marketing. Marva Analytics a rezolvat exact această problemă: sistemul automatizează procesul, asigurând rapoarte mai exacte, mai performante, personalizate și mult mai rapid livrate.Pentru a dezvolta Marva Analytics, Marva Marketing a adunat o echipă dedicată, formată din specialiști în IT și experți în marketing digital. Platforma a fost co-creată chiar de Directorul General, Vlad Ciornea de la Marva Marketing, asigurând că soluția este 100% custom, gândită pe baza proceselor interne care și-au dovedit eficiența de-a lungul timpului. Rezultatul este un IA inteligent care înțelege nevoile Marva Marketing.

Marva Marketing este, cel mai probabil, una dintre singurele agenții de marketing digital din România care a făcut o investiție atât de semnificativă, dezvoltând o platformă internă de raportare și analiză proprie, Marva Analytics.

Timpul economisit se transformă în decizii mai deștepte pentru profitul tău

Unde merge timpul economisit?

Timpul economisit se transformă în decizi mai bune pentru clienții Marva Marketing.

1. Analiză de profunzime: Echipa Marva Marketing petrece mai mult timp analizând datele, căutând “de ce-uri”și “cum-uri”care duc la creșterea profitului.

2. Decizii mai rapide: Reacțiile în fața schimbărilor din campanii sunt mult mai agile.

3. Monitorizare activă: Se asigură că fiecare leu investit este monitorizat atent.

Practic, timpul eliberat de Marva Analytics se transformă în analiză umană, inteligentă. Asta înseamnă decizii mai bune și mai deștepte pentru clienții actuali și viitori clienți Marva Marketing.

Marva Marketing îți arată că viziunea lor este una de durată. Inovația nu este un moft, ci o promisiune că vor face tot ce le stă în putință pentru a asigura succesul companiei tale. Dacă ești în căutarea unei agenții de marketing digital care să fie mai mult decât un furnizor de servicii, ci un partener care investește în viitorul tău, Marva Marketing merită toată atenția ta.Marva Marketing este agenția specializată în rularea de campanii cu focus pe date, oferind servicii complete: analiză profundă susținută de sistemul propriu intern de raportare, Marva Analytics, pentru rapoarte corecte și eficiente, plus o direcție creativă puternică, asigurând că reclamele tale nu doar ajung la public, ci și convertesc.

