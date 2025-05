Spectacol auto total: Peste 42.000 de vizitatori la ATBS 2025 la Romexpo

Evenimentul a fost organizat de Auto Total. foto: Marius Miron

Peste 42.000 de vizitatori au luat parte la Romexpo la o ediție spectaculoasă a Auto Total Business Show (ATBS 2025). Pe 17 și 18 mai, pasionații auto s-au bucurat de drift cu piloți de top, demonstrații tehnice și lansări de produse, într-un eveniment dedicat performanței, tehnologiei și pasiunii pentru mașini. Atmosfera a fost completată de muzică live cu Mihai Mărgineanu, Tibi Scobiola Band și Fără Zahăr. Evenimentul a fost organizat de Auto Total.

Zeci de mii de fani au înfruntat ploaia pentru drifturi și tuning la ATBS 2025. Șase reprize de drift cu scântei au zguduit asfaltul, cu piloți juniori (Street Kids) și consacrați – de la campioana europeană Alice Ene la veteranul Gabi Imre Jr., alături de Gabi Imre, Mihai Andrei Bogdan, Mihai Dinu, Bogdan Carapanceanu, și o nouă generație impresionantă Alexis Stan, Albert Ciotu, Alexei Manea, Adelina Ionescu și Vanessa Manea). Atmosfera a fost electrizantă, cu sute de aplauze la fiecare derapaj controlat.

La tuning, peste 70 de mașini modificate s-au întrecut în competiția sub umbrela JuriLovCars. De la proiecte retro impecabil restaurate, la bolizi cu suspensii pneumatice la sisteme audio extreme, competiția a adus împreună pasiune, creativitate și sute de ore de muncă. Trofeul "Best Car in the Show" a fost câștigat de bucureșteanul Alex Ghighilan cu un BMW 325i pe benzină, ale cărui modificări integrale (de la motor și suspensie la caroserie și detalii custom) au cucerit juriul cu execuția tehnică impecabilă. Spectacolul a continuat cu demonstrații Strongman ca-n filme, în care cei mai puternici oameni din România, Vladimir Comorovschi, Iulian Moțo, Glad-Alexandru Dumitrache, Vlad Voinea și Robert Trifan, conduși de campionul balcanic Vlad Leahu, au ridicat greutăți spectaculoase, de sute de kilograme.

Pasionații de mecanică au intrat în acțiune în mini-competiții care-au prefațat Competiția Națională Mecanicul Anului, cel mai mare concurs din industria reparațiilor auto, ce va debuta la toamnă, unde mii de profesioniști din toată țara își vor disputa titlul suprem. Miza e pe măsură: marele premiu al ediției 2025 e un automobil Citroën C3.

Cei cu chef de distracție au răspuns pe loc provocărilor amuzante de la ATBS 2025, transformând momentele spontane în adevărate atracții. Una dintre cele mai aplaudate a fost provocarea „Câți oameni încap într-o mașină?”, unde recordul a fost stabilit de o echipă formată din 16 participanți, care-au reușit să se strecoare într-un Peugeot 208 folosindu-se de fiecare centimetru liber.

Soluții avansate și tendințe tehnice pentru profesioniștii din domeniul automotive.Gabriel Zane, director marketing Auto Total: “ATBS 2025 a confirmat: viitorul aftermarketului se construiește aici. Auto Total, companie cu capital 100% românesc, continuă să fie un partener de încredere pentru service-urile și magazinele auto din întreaga țară. Pavilionul Central a reunit peste 130 de standuri cu echipamente OE/OEM și demonstrații tehnice de top. Vizitatorii au asistat la demonstrații tehnice spectaculoase, au schimbat roți contra-cronometru la Wahlberg PITT-STOP Challenge și i-au putut întâlni pe campionii Simone Tempestini (NRF) și Norbert Maior (Hankook), alături de mașini de raliu autentice. AJUSA a prezentat primele garnituri aftermarket pentru mașini electrice, OSRAM primele becuri LED omologate pentru drumurile publice din România, OTTO ZIMMERMANN discuri de frână concepute pentru utilizare în curse și track days, iar MIRKA și-a expus echipamentele premiate la prestigiosul Red Dot Award.Profesioniștii au putut descoperi bujiile cu iridiu NGK, compusul inovator LiqRep Metal de la ELRING, componentele Krottendorf pentru sistemul de frânare, precum și gama completă de uleiuri Maddox Ultra.”