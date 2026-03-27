Swiss Clinics participă la AMWC Monaco 2026, congresul care definește tendințele în medicina estetică și anti-aging la nivel global

Swiss Clinics participă la AMWC Monaco 2026, unul dintre cele mai importante congrese internaționale de medicină estetică și anti-aging, unde sunt prezentate noile standarde, tehnologii și protocoale din industrie.

Aflat la cea de-a 24-a ediție și desfășurat sub Înaltul Patronaj al A.S.S. Prințul Albert al II-lea de Monaco, AMWC este recunoscut la nivel global ca fiind un eveniment de referință pentru medicina estetică și anti-aging.

Cu peste 17.000 de participanți, 500+ speakeri internaționali de elită și peste 1.000 de companii prezente, ediția din acest an reconfirmă congresul ca fiind unul dintre cele mai influente evenimente globale din medicina estetică, un veritabil hub al inovației și excelenței în domeniu.

Programul oficial AMWC 2026 abordează teme esențiale pentru viitorul industriei, de la cercetare și proceduri moderne, la tratamente minim invazive și inovații tehnologice prezentate de companii de top și experți. Evenimentul este structurat pe sesiuni științifice, demonstrații live și workshopuri în care sunt prezentate atât inovațiile din industrie, cât și noi abordări medicale validate la nivel internațional.

„Participarea la astfel de evenimente se traduce în decizii concrete: ce tehnologii adoptăm, ce protocoale optimizăm și cum putem îmbunătăți constant experiența pacientului. În același timp, integrăm aceste inovații și în programele Academy by Swiss Clinics, unde contribuim activ la formarea medicilor și la creșterea standardelor profesionale din industrie. Pentru că, pentru Swiss Clinics, excelența nu este un obiectiv declarat, ci un standard pe care îl rafinăm constant”, declară Valentin Burada, fondator Swiss Clinics.

În ultimii ani, Swiss Clinics și-a construit poziționarea în jurul unei viziuni integrate asupra medicinii estetice, una în care actul medical, experiența pacientului, educația, tehnologia și inovația funcționează ca un ecosistem coerent. În acest context, participarea la AMWC Monaco reprezintă un pas firesc într-o strategie care urmărește nu doar creșterea, ci consolidarea unui standard premium, relevant și competitiv pentru piața din România.

Despre Swiss Clinics

Swiss Clinics este cel mai mare lanț de clinici de medicină estetică din România, cu prezență în peste 47 de orașe și peste 11 ani de experiență. Compania oferă o gamă extinsă de proceduri minim invazive și chirurgicale, alături de servicii dermatologice, stomatologice și ginecologice, adresate atât femeilor, cât și bărbaților, dezvoltând un model de tip One Stop Shop, în care pacientul beneficiază de soluții integrate într-un singur loc.

Cu bloc operator propriu în București și o academie dedicată formării continue a medicilor, Swiss Clinics investește constant în tehnologie, educație și echipe medicale, menținând standarde ridicate de siguranță, precizie și experiență a pacientului.