Techsylvania revine la Cluj-Napoca spre final de iunie cu lideri care modelează viitorul tehnologiei și al businessului

2 minute de citit Publicat la 12:52 19 Feb 2026 Modificat la 12:54 19 Feb 2026

Ediția din 2026 își anunță și primii speakeri internaționali confirmați. foto: Techsylvania

Devenit în ultimii ani epicentrul tech & business al Europei de Est, Techsylvania anunță lansarea ediției 2026, organizată între 24-25 iunie, la Cluj-Napoca. Evenimentul va fi puternic axat pe tehnologie aplicată, AI și perspective reale din industrie. Super Technologies devine partener strategic.

Ediția din 2026 își anunță și primii speakeri internaționali confirmați - fondatori, investitori și lideri care modelează viitorul tehnologiei și al businessului. Printre ei, Andrei Șerban, Founder & CEO al Console, o platformă AI susținută de Thrive Capital și DST Global; Sam Lipoff, Partner la Liminal, venture studio și fond fondat de Temasek Holdings; și Sheel Mohnot, Co-Founder & General Partner la Better Tomorrow Ventures (foto), unul dintre cele mai active fonduri seed-stage din fintech. Aceste confirmări marchează începutul unui line-up puternic, axat pe tehnologie aplicată, AI și perspective reale din industrie.

Ediția 2026 se dorește a fi o experiență centrată pe frontierele tehnologiei viitoare, inteligența artificială omnipotentă, ingineria de produs de elită, strategiile de business care rup paradigme și tendințele care rescriu economia globală.

Totodată, Techsylvania 2026 anunță colaborarea cu Super Technologies, în rolul de Partener Strategic al ediției din acest an. Super Technologies este o companie cu o creștere accelerată în industria globală de tehnologie și divertisment, împărtășind viziunea Techsylvania de a susține progresul prin tehnologie, antreprenoriat și idei curajoase. Acest parteneriat consolidează misiunea evenimentului de a conecta lideri globali, companii inovatoare și voci al comunităților care construiesc viitorul.

În privința temelor de discuție abordate, participanții se pot aștepta la elementele esențiale care definesc experiența Techsylvania:

· Viziune și perspectivă globală: lideri internaționali vor aborda tendințele care vor modela următorul deceniu de la AI și tehnologii emergente, la transformarea digitală, leadership și impactul tehnologiei asupra societății.

· Workshop-uri hands-on: sesiuni practice dedicate specialiștilor în tehnologie, produs, date și business, susținute de experți cu experiență reală în industrie.

· Programe dedicate startup-urilor: oportunități pentru startup-uri de a interacționa cu investitori internaționali, mentori și potențiali parteneri în cadrul unor activități exclusiviste.

· Networking de nivel înalt: spații dedicate conexiunilor strategice, precum B2B Matchmaking Area, Executive Lounge și evenimente private cu participanți de top.

· Experiențe interactive: demonstrații de tehnologie, zone expoziționale și activări inovatoare create pentru a aduce viitorul mai aproape.

Techsylvania 2026 marchează un moment important în poziționarea Europei de Est ca un jucător emergent în peisajul global al tehnologiei și afacerilor.

De spus și că evenimentul atrage anual participanți din peste 30 de țări, incluzând ingineri, fondatori, executivi, investitori și lideri de comunități.

DESPRE TECHSYLVANIA

Techsylvania este cea mai mare platformă de creștere prin tehnologie din România și unul dintre cele mai semnificative evenimente de tehnologie din Europa de Est.

Specialiști din întreaga lume dezbat idei revoluționare, într-un spațiu care facilitează interacțiuni valoroase între companii mari din România, antreprenori, startup-uri și fonduri de investiții.

Evenimentul a fost creat în 2014 de către Oana Petruș și Vlad Ciurcă. Audiența crește de la an la an, la ediția precedentă fiind prezenți peste 3.500 de participanți.

