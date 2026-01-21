TOP 5 air fryere pentru mese rapide

Paste gătite în friteuză. foto: pixabay

Gătitul rapid și gustos devine mult mai simplu cu ajutorul unui air fryer potrivit nevoilor tale, iar pe Altex.ro găsești o selecție extinsă de friteuze cu aer cald de la branduri de top.

Indiferent dacă vrei să pregătești gustări crocante, legume apetisante sau preparate principale rapide, un air fryer eficient îți poate economisi timp și energie în bucătărie, păstrând, în același timp, aromele autentice ale mâncărurilor.

În rândurile de mai jos îți prezentăm un top al celor mai recomandate 5 air fryere pentru mese rapide, cu opțiuni potrivite pentru diverse dimensiuni de bucătării și stiluri culinare. Fiecare model este selectat pentru performanța în gătire, capacitatea optimă și funcțiile care te ajută să obții rezultate delicioase cu puțin efort.

1. Friteuza cu aer cald BEKO ExpertFry FRL2242B, 1kg, 3.9l, 1500W, negru-argintiu

Friteuza cu aer cald Beko ExpertFry FRL2242B oferă o capacitate de 3,9 l și o putere de 1500 W, fiind o alegere echilibrată pentru familii mici sau medii. Tehnologia de circulație rapidă a aerului asigură o prăjire uniformă și crocantă fără exces de ulei, economisind timp și eliminând grăsimile inutile. Designul modern și controlul electronic fac prepararea mâncărurilor simple și intuitive.

Detalii aici

2. Friteuza cu aer cald PHILIPS Airfryer XL Essential HD928090, 1.2kg, 6.2l, 2000W, negru

Air fryer-ul Philips Airfryer XL Essential HD9280/90 impresionează prin capacitatea generoasă de 6,2 l și puterea de 2000 W, ideală pentru mese rapide pentru întreaga familie. Sistemul de circulație rapidă a aerului oferă rezultate crocante pe exterior și frăgezime la interior fără cantități mari de ulei. Eticheta XL indică faptul că este potrivit și pentru bucătării moderne unde se gătește mult și des. Funcțiile intuitive și timpul redus de preparare îl transformă într-un ajutor de nădejde în bucătărie.

Detalii aici

3. Friteuza cu aer cald TEFAL Easy Fry EY145B10, 1kg, 3l, 1300W, bleumarin-negru

Friteuza cu aer cald Tefal Easy Fry EY145B10 este o soluție compactă și eficientă pentru mese rapide, oferind o capacitate de 3 l și o putere de 1300 W. Designul său intuitiv simplifică ajustarea temperaturii și a timpului de gătire, făcând-o potrivită pentru utilizatorii începători sau cei care vor simplitate. Dimensiunea redusă o face ideală pentru apartamente sau bucătării mai mici.

Detalii aici

4. Friteuza cu aer cald BEKO ExpertFry XL FRL3374B, 7.6l, 1750W, negru-argintiu

Modelul Beko ExpertFry XL FRL3374B se remarcă prin capacitatea generoasă de 7,6 l și puterea de 1750 W, fiind perfect pentru cei care gătesc frecvent pentru familie sau musafiri. Tehnologia de circulație rapidă a aerului oferă rezultate echilibrate și crocante fără exces de grăsimi, iar controlul precis al temperaturii asigură rezultate consistente. Formatul XL permite prepararea unor cantități mai mari dintr-o singură dată, economisind timp în bucătărie.

Detalii aici

5. Friteuza cu aer cald PHILIPS Airfryer Seria 2000 NA221/00, 0.5kg, 4.2l, 1500W, negru-argintiu

Friteuza cu aer cald Philips Airfryer Seria 2000 NA221/00 oferă un echilibru excelent între dimensiune și performanță, cu o capacitate de 4,2 l și putere de 1500 W. Este ideală pentru preparate zilnice rapide, de la cartofi prăjiți la pui suculent, fără compromisuri în ceea ce privește gustul. Designul compact și funcțiile intuitive fac gătitul simplu și eficient.

Detalii aici

Indiferent dacă gătești porții mici pentru tine sau mese complete pentru familie, un air fryer de calitate poate transforma modul în care pregătești alimentele zilnice. Din selecția de pe Altex.ro, aceste 5 air fryere se remarcă prin eficiență, capacitate optimă și funcții care susțin mese rapide și gustoase. Alege modelul care se potrivește cel mai bine stilului tău de viață și bugetului și bucură-te de preparate delicioase cu minim de efort.