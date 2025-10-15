Veronica Duțu, consultant fiscal și fondator Union Cont Expert: Salariile cresc mai lent, dar costurile companiilor se mențin ridicate

3 minute de citit Publicat la 14:18 15 Oct 2025 Modificat la 14:18 15 Oct 2025

Veronica Duțu, consultant fiscal și fondator Union Cont Expert. foto: UnionCont Expert

Companiile private din România estimează o creștere medie de 6% a salariilor de bază în 2026, potrivit studiului salarial și de beneficii PwC PayWell 2025, publicat la începutul lunii octombrie 205. Este o creștere modestă, mai lentă decât în anii precedenți — 7,47% în 2025 și 10,45% în 2024, ceea ce arată că mediul privat intră într-o etapă de prudență și reechilibrare.

„Creșterea economică a încetinit brusc, iar perspectivele de redresare sunt incerte. Companiile au nevoie acum de o strategie fiscală solidă și de o analiză atentă a profitului și pierderilor (P&L), pentru a înțelege clar cum să-și gestioneze resursele în fața inflației și a presiunilor salariale”, subliniază Veronica Duțu, consultant fiscal și fondator al Union Cont Expert , firmă specializată în contabilitate, salarizare și consultanță fiscală.

Creșteri salariale moderate, economie în frână

Datele INS arată o creștere economică de doar 0,8% în 2024 și 0,3% în primul semestru din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, inflația continuă să erodeze veniturile angajaților și să pună presiune pe companii.

În 2025, sectorul tech a avut cea mai mare creștere a salariului mediu — +9%, atingând și cel mai mare nivel de plată din economie, cu un salariu mediu brut de 21.085 lei. Urmează retailul, cu +8,99%, și industria, cu +8,32%. La polul opus, farmaceuticele au crescut doar cu 3,56%.

Pentru 2026, industrie se așteaptă la cea mai mare majorare a salariilor — +8,33%, urmată de farmaceutice (+6,92%) și retail (+6,68%). În schimb, companiile din tehnologie prognozează cea mai mică creștere — +5,29%.

„Vedem un efect de reglaj natural: sectoarele care au majorat mai mult anul trecut temperează ritmul, iar cele care au rămas în urmă compensează acum. Aceste cicluri de ajustare sunt normale, dar trebuie integrate în planificarea financiară a fiecărei firme. Recomand firmelor să își coreleze planul de salarizare cu analiza P&L, pentru a evalua sustenabilitatea pe termen lung”, afirmă Veronica Duțu.

Funcțiile cu cele mai mari creșteri

Cele mai dinamice zone în 2025 au fost:

· Vânzări – +9,37%

· Servicii administrative și infrastructură – +9,08%

· HR – +7,69%

· IT – +7,13%

Aceste cifre reflectă prioritățile organizațiilor: consolidarea vânzărilor, digitalizarea și retenția resurselor umane.

Diferențele de gen persistă

Studiul PwC arată că decalajele salariale între femei și bărbați persistă, în special la nivelul pozițiilor bine plătite.

· 74% dintre angajații din sfertul cel mai slab plătit sunt femei,

· în timp ce în sfertul cel mai bine plătit procentul scade la 56%.

Deși diferențele post cu post sunt mai mici decât în alte țări, problema reală este subreprezentarea femeilor în funcții de top management.

Salariile variază și în funcție de vârstă și regiune

Categoria de vârstă 26–43 de ani are cel mai mare salariu mediu. Salariile scad semnificativ la începutul carierei (sub 25 de ani) și după 55 de ani, ceea ce reflectă atât o mobilitate redusă, cât și posibile discriminări de vârstă.

Diferențele regionale sunt încă puternice:

· București–Ilfov: 16.373 lei brut

· Moldova: 8.874 lei

· Muntenia: 8.732 lei

· Banat & Transilvania: 10.758 lei

Capitala rămâne lider detașat, cu salarii cu 85% mai mari decât Moldova.

�� Beneficiile extra-salariale rămân esențiale

Topul beneficiilor oferite de companii:

1. Tichete de masă – 84%

2. Zile libere suplimentare – 83%

3. Cafea și snack-uri gratuite – 70%

4. Abonamente medicale – 64%

În creștere: masajul la birou, discounturile pentru angajați și sesiunile de terapie individuală. Beneficiile legate de well-being devin noul standard.

Veronica Duțu:2026 va fi un an al echilibrului fragil

„Aceste cifre arată că 2026 va fi un an al echilibrului fragil. Companiile vor fi nevoite să mențină motivarea angajaților, dar și să gestioneze atent costurile. Recomand firmelor să urmărească lunar situația Profit & Loss (P&L) pentru a evalua realist cash-flow-ul, marjele și sustenabilitatea creșterilor salariale.

În perioadele de stagnare economică, diferența între o firmă care rezistă și una care se sufocă nu este în cât plătește, ci în cum planifică și cum se optimizează fiscal.”

Studiul salarial și de beneficii PwC PayWell România 2025, realizat pe baza informațiilor colectate de la 149 de companii din 7 sectoare de activitate (industrial, bancar, farmaceutic, retail, IT&C, BPO și advertising) și 212.000 de angajați.

Sursa: Agerpres

Vrei să afli cum poți ajusta bugetul firmei tale în 2026 fără să pierzi competitivitatea?

Scrie la [email protected] sau sună la 031 438 24 85