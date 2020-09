Adelina Pestrițu are COVID-19. A fost internată în spital. ”Îmi este teamă!”

Ulterior, Adelina Pestrițu și-a făcut testul care a ieșit pozitiv. Deși starea ei de sănătate este în acest moment una bună, medicii au decis să o interneze într-un spital din Capitală.

”Îmi este teamă!”

”Zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros, am venit, mi-am făcut un test și testul a ieșit pozitiv. Acum mă aflu în parcarea spitalului, aștept să fiu preluată și internată”, spunea Adelina în urmă cu câteva ore.

Adelina Pestrițu, infectată cu coronavirus

”Starea mea de sănătate este bună, în afară de faptul că nu mai am gust și nu mai am miros. Îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei, dar eu am mare încredere că va fi totul bine. Poartă mască în continuare!”, a mai spus Adelina.

Coronvirus în România, 1 septembrie 2020. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat ultimul bilanț al pandemiei COVID-19 în România. Astfel, în ultimele 24 de ore a fost înregistrat un nou record de noi decese.

Până marți, 1 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 88.593 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

38.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.175 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.053 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 586 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 3.681 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.