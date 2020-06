Anunț important făcut de ministrul Sănătății. Ce se va întâmpla cu stimulentele acordate medicilor

Ministrul Sănătății a fost întrebat, vineri, de ce nu toți medicii care au tratat pacienți cu COVID-19 nu au primit stimulentul de 500 de euro anunțat de Guvern.

„Dincolo de niște hotărâri de guvern sau ordonanţe de urgenţă pe care le-am dat pe starea de urgenţă sau pe starea de alertă au fost şi anumite implicaţii parlamentare care au modificat aceste legi, iar listele vin de la managementul acelor unităţi medicale.

Noi am creat cadrul legislativ, am creat o serie de sectoare unde am avut implicare mai mare a infecţiei cu COVID, am specificat la un moment dat că toţi cei care au avut contact cu un pacient infectat COVID sau care au avut contact cu un suspect COVID confirmat ulterior infectat COVID primesc acel stimulent.

Politic, poate oamenii politici pot explica mai mult”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a fost întrebat dacă acordarea acestui stimulent este pe bază de „loterie”.

„Loterie nu este atâta timp cât şeful de compartiment, managerul acelei unităţi medicale cunoaşte fiecare personal în parte care a fost implicat în lupta împotriva infecţiei COVID”, a răspuns Tătaru.

Nelu Tătaru a anunțat că a terminat documentația pentru acordarea stimulentului de risc de care beneficiază personalul implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu noul coronavirus.

Pentru luna aprilie 2020, un număr de 14.355 persoane din cadrul unităților de primiri urgențe, serviciilor de ambulanță, direcțiilor de sănătate publică, dar și rezidenți vor beneficia de o suplimentare a veniturilor cu 2.500 lei brut.

Peste 33 de miloane de lei, alocate medicilor de la bugetul de stat

Sumele, în valoare de 33.053.000 lei, vor fi alocate de la bugetul de stat pentru ca unitățile să poată efectua cât mai rapid plățile.

Sumele vor fi recuperate, mai apoi, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.