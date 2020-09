Apare un nou medicament care ar avea rezultate îmbucurătoare în tratamentul COVID-19

Experţii au observat că Aviptadilul are efecte benefice în cazul pacienţilor critici cu insufiență respiratorie. Medicamentul a fost creat iniţial pentru tratarea pacienţilor cu disfuncţie erectilă.

„Este un medicament care are efecte multiple, mai ales la pacienţii cu forme grave, afectează în mod pozitiv replicarea, înmulţirea virusului, şi are şi un efect antiinflamator, şi are efect vaso-activ, adică îmbunătăţeşte circulaţia”, explică Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, potrivit Mediafax.

Medicamentul experimental va fi utilizat în cazul pacienţilor cu COVID-19 care sunt într-un stadiu critic, iar medicii au epuizat în cazul lor toate terapiile aprobate până acum.

Pentru a putea fi folosit şi în cazul pacienţilor cu COVID-19 din Europa, medicamentul trebuie să fie aprobat de Agenţia Europeană a Medicamentului, însă cel mai probabil, nu vor exista cantităţi suficiente pentru toţi cei aflaţi în stare gravă.

Veştile despre Remdesivir, un medicament antiviral care reduce perioada de spitalizare a pacienţilor cu COVID-19, nu sunt tocmi bune. Nu poate fi produs în ţară, la Antibiotice Iaşi, iar stocurile pe care le-am primit până acum se epuizează rapid.

„Nu există linie tehnologică, nu avem încă posibilitatea, capacitatea ar fi de 2, 3, până la 5 ani să putem produce pe o linie de producţie nouă, şi cu patent nou”, spune Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii.