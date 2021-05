Beatrice Mahler: "Părinții care înțeleg nevoia de protecție își vor vaccina copiii"

Mahler a explicat că majoritari, la vaccinare, au fost adulții ce au copii cu vârste curpinse între 12 și 18 ani și că este normal ca dacă și-au dorit protecție pentru ei, să își dorească și pentru copiii lor.

"Eu sper că da. Eu sper că își vor vaccina copiii pentru că, din ce am văzut, persoanele care s-au prezentat la vaccinare au fost în majoritate din categoria de vârstă adultă, persoane care au copii între 12 și 18 ani și atunci, atâta timp cât eu vreau să mă protejez și înțeleg nevoia de protecție, cu siguranță vreau să îi asigur aceleași condiții și copilului meu și probabil că o să întreb mai mult fiind vorba de copilul meu, dar cu siguranță voi dori să fac tot ce se poate ca el să fie protejat”, a spus managerul Institutului "Marius Nasta", la Digi 24, potrivit Mediafax.

Potrivit medicului, va fi nevoie de informare, pentru ca părintele să știe exact ce indicație are vaccinul.

„Am văzut că la orice copil vaccinarea pe care o administrăm în acest moment la grupele de vârstă tinere răspunsul prin anticorpi este mult mai eficient decât la vârstnici, iar reacțiile adverse nu sunt atât de evidente sau atât de semnificative încât să ne sperie să nu facem vaccinul”, a mai spus Mahler.

Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat vaccinul Pfizer-BioNTech pentru copiii cu vârste între 12 - 15 ani din SUA.

"Aceasta este o veste minunată", a spus dr. Kristin Oliver, pediatru și expert în vaccinuri la Spitalul Mount Sinai din New York: "Am așteptat mult timp pentru a începe să protejăm copiii din această grupă de vârstă", scrie The New York Time.

