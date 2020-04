Colega de tură a ambulanțierului mort din Suceava rupe tăcerea: 'El conducea și a început să nu mai vadă drumul'

Cristian Stupiuc s-ar fi infectat chiar în timpul unei misiuni de salvare.

„Supărarea mea e că atât timp cât vezi că spitalul Suceava e așa un focar, nu testezi angajații? Eu am avut simptome foarte ușoare, acum sunt bine. El pe data de 26 era în tură de zi, am plecat la solicitări COVID. Ne-am îmbrăcat și ni s-a zis să rămânem îmbrăcați. Am făcut patru solicitări, îmbrăcați cu aceleași haine. La 12 nu mai rezistam să stăm. El conducea și a început să nu mai vadă drumul. I-am spus să anunțe că nu mai poate sta la serviciu, a discutat cu directorul medical și a plecat acasă(...).

Nu a reușit să meargă la DSP că se simțea rău, pe 27 dimineață s-a testat. La DSP a stat vreo patru ore la rând, a avut noroc de ultimele teste. A așteptat rezultatul până pe 30, a refuzat să meargă la spital. I s-a recomandat o pastilă acasă și i-am zis să meargă la spital că e tare tratamentul, poate să se pună în pat și să adoarmă cu totul. Acasă a luat tratamentul șapte zile și marți dimineață l-am sunat și mi s-a părut că vorbește un pic cam greu. După-amiază m-a sunat fiica lui și mi-a zis că lui îi este rău. Zice: „vai de mine, lui tata îi este rău. Am vorbit cu el la telefon și dintr-o dată s-a oprit, n-a mai putut vorbi cu mine”.

Cred că atunci a decedat. El locuia singur”, a relatat femeia.

Ministerul Sănătății a anunțat, marți, primul deces în urma infectării cu noul coronavirus în rândul personalului medical, fiind vorba de un ambulanțier de 53 de ani, de la Suceava.

Cristian Stupiuc lucra de 25 de ani la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava și moștenise meseria de la tatăl său.

Colega de tură a ambulanțierului mort din Suceava rupe tăcerea