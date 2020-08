Efectele nebănuite ale infectării cu coronavirus. Tot mai mulți pacienți pățesc acest lucru!

Conform unui sondaj online la care au participat peste 1.500 de persoane, 27% au spus că se confruntă cu căderea părului, după externare. Mulți au pus și fotografii pentru a arăta cât de mult li s-a rărit părul.

În această situație se află și o tânără de 30 de ani, Grace Dudley, care a avut o formă gravă de COVID-19 în luna martie. La o lună după externarea din spital, tânăra a a observat că îi cădeau smocuri întregi de păr. S-a întors la medic, iar explicația primită a înspăimântat-o și mai rău.

„Am fost la medic ca să îmi examineze părul și mi-a spus că împi voi pierde cea mai mare parte a părului, dacă nu chiar pe tot. Am întrebat de ce și mi-a explicat că am fost aproape de moarte când am fost în spital cu Covid, iar corpul meu trece printr-un proces de deces și a folosit toată energia care ar fi fost necesară pentru menținerea părului ca să mă țină în viață. Așa că acum trebuie să cadă tot și să crească la loc”, a povestit ea.

Chiar și acum, deși au trecut luni de zile de când s-a vindecat de coronavirus, se confruntă cu această problemă a căderii părului.

„M-am trezit și am observat că era pe pernă și mi-am zis că nu e de bine. De fiecare dată când îmi periam părul, cădea și asta se mai întâmplă și acum. Mi-am pierdut 55% din păr și în fiecare zi pierd tot mai mult. Am zone de chelie și este dificil, pentru că aveam un păr bogat”, a adăugat ea.