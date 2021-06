O femeie de 124 de ani s-a vaccinat anti-COVID. Ea ar fi cea mai bătrână persoană din lume

Rehtee Begum a primit prima doză de ser anti-COVID. Ea provine din districtul Baramulla, India și s-a numărat printre cele 9.000 de persoane care au fost vaccinate miercuri, în regiune.

Departamentul de Informații și Relații Publice (DIPR) din Jammu a distribuit pe Twitter o imagine cu femeia și momentul în care se vaccinează și a fost precizată și vârsta acesteia.

Potrivit datelor de la DIPR, Rehtee Begum ar fi cea mai bătrână persoană din lume. Ea a fost imunizată în cadrul unei campanii de imunizare demarată "din ușă în ușă".

Vârsta ei a fost stabilită în baza unui card emis de Autoritatea Socială din țară, dar familia nu a mai prezentat vreo dovadă în acest sens, scrie NDTV.

124 years old woman, Rehtee Begum gets her first dose of #CovidVaccine at kral mohalla Baramulla during door to door campaigning.#LargestVaccineDrive #JandKFightsCorona pic.twitter.com/v6YpN3ykcp