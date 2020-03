Femeie întoarsă din Italia, întrebată de ce nu respectă măsura izolării: "Am ieșit. Și ce? Dacă mă enervez mă duc în tot blocul"

Fiica care s-a întors din Italia a fost găsită în vizită la vecini, mama ei, vânzătoare la un magazin mare din Brașov, s-a dus la muncă, iar tatăl acesteia era acasă.

Atunci când au fost întrebați de ce nu respectă măsura izolării, au fost foarte revoltați. "Nu am primit nicio hârtie. Aveți dovada că am luat la cunoștință de interdicție? Suntem sănătoși, domne, nu vedeți că a trecut o săptămână și nu avem nimic? Așa, domne, am ieșit.. și ce ? Dacă mă enervez mă duc în tot blocul, care e problema ta acum?", a spus unul dintre membrii familiei.

"Scapă cine poate... Azi am fost să verificăm dacă persoanele aflate in izolare la domiciliu respectă interdicția. Din 4 familii verificate, 3 erau acasă.

În al 4 lea caz m-a apucat tremuriciul. Fiica, întoarsă acum o săptămână din Lombardia, era în vizită la vecini. Mama, vânzătoare într-un mare magazin din Brașov, era la muncă. Tatăl, pensionar, era acasă. La 20 minute de la verificare, mama a venit repede acasă.

Nu vă pot spune ce revoltați au fost toți când i-am întrebat de ce nu respectă izolarea. "Nu am primit nicio hârtie/Aveți dovada că am luat la cunosștință de interdicție? / Suntem sănătoși, domne, nu vedeți că a trecut o săptămână și nu avem nimic? Așa, domne, am ieșit.. și ce ? Dacă mă enervez mă duc în tot blocul, care e problema ta acum?". Am chemat DSP-ul care, probabil, o sa îi sancționeze zilele acestea. Dar dezamăgirea a fost atât de mare...Mai ales când vecinii la care fusese fata în vizită, amândoi peste 60 de ani, m-au abordat și m-au întrebat de ce facem aceste verificări, că trebuie să avem credință că totul o să fie bine și că sigur nu se întâmplă nimic... să nu mai exagerăm atât. După care vecinul s-a dus la cei aflați in izolare să bea un șpriț...", a povestit un bărbat pe Facebook.

Până astăzi, 12 martie, la nivel național au fost confirmate 48 de cazuri de cetățeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul României. Dintre cei 48 de cetățeni care au contactat virusul, 6 au fost declarați vindecați și au fost externați.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.450 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 12.878 de persoane sunt în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală.