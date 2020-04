Klaus Iohannis le cere românilor să stea în case: „Nu vă îmbrățișați cu prietenii, nu dați mâna, evitați orice contact direct!”

„Este imperativ să stați acasă și să limitați deplasările doar la cele strict necesare!

Atunci când mergeți la cumpărături sau sunteți într-un spațiu public, păstrați distanța de cel puțin doi metri față de ceilalți! Nu vă îmbrățișați cu prietenii, nu dați mâna, evitați orice contact direct! Spălați-vă pe mâini când vă întoarceți acasă! Aceste măsuri simple devin, în aceste zile, literă de lege! Nu vă abateți de la ele, respectați-le pentru a rămâne în siguranță!

Autoritățile fac toate eforturile pentru a trece cu bine peste această perioadă critică, dotează spitalele cu tot ceea ce este necesar pentru tratarea pacienților cu COVID-19, dar nu în spitale vom stopa epidemia. Răspândirea virusului are loc în comunitate, atunci când unii oameni nu vor să înțeleagă că de respectarea acestor reguli simple depinde cât de repede vom reuși să ne întoarcem la normalitate.

Fără solidaritatea, fără unitatea cetățenilor, fără implicarea fiecăruia dintre noi nu vom reuși. Ca o adevărată familie care are grijă de fiecare dintre membrii săi, vom câștiga această bătălie, așa cum ne-am mobilizat și am izbândit și în alte momente critice la care a fost supusă națiunea noastră de-a lungul istoriei”, a declarat Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, că urmează săptămâni foarte dificile și că numărul de morți și de cazuri grave de infecție cu COVID-19 va fi mai mare dacă nu se respectă restricțiile impuse de autorități.