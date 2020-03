Mesajul unui șofer român de TIR: 'Aș vrea să vă aduceți aminte de noi și aceste momente'

"Ieri, încărcând și pornind spre locul de descărcare, mi-am dat seama că suntem doar noi pe autostradă.

Noi, șoferii de camion, cei ce suntem prezenți mereu pe prima bandă, noi ce ne petrecem viața între acele două linii paralele.

Restricții pentru toată lumea, carantină, dar noi facem excepție. Nu pentru că viața noastră nu contează, dar au nevoie de noi.

Într-un moment în care lumea a luat-o razna, în care populația cumpăra în neștire, ei au nevoie de noi. Indiferent de situație, noi suntem acolo. Am înfruntat zăpezi, furtuni, ploi, călduri, examene trecute cu brio, acum urmează altul in care să le arătăm că noi suntem acolo, noi suntem profesioniști.

Dar într-o zi toată nebunia asta se va termina, toate măștile, mănușile, cozile la supermarket vor dispărea și viețile voastre, ale noastre vor reintra în normal. Noi vom povesti printr-o parcare de câte ori ne-au luat temperatura, câte măști am folosit, câte formulare am completat și la câte controale am fost supuși. Într-o zi...

Dar aș vrea să vă amintiți de zilele ăstea. Aș vrea să vă amintiți de noi, șoferii profesioniști. Nu suntem eroi, eroi sunt cei din spitale care lupta cate 15-18h să salveze viețile celor infectați. Noi suntem șoferi profesioniști!

Atunci când sunteți în spatele unui camion, supărați că merge prea încet, aș vrea să vă aduceți aminte de noi și aceste momente. Când vezi un șofer că își întinde rufele in parcare, nu râde, salută-l și adu-ți aminte de toate riscurile la care a fost supus.

Când vezi un șofer de camion supărat, nervos printr-o benzinărie, nu-l înjura, spune-i o vorbă bună, chiar și noi avem nevoie de o încurajare câteodată.

În viitor, prezentul va fi doar un trecut urât. Toată această criză va trece, viețile vor reveni la normal, dar până atunci , șoferii de camion sunt prezenți la datorie", a transmis șoferul din Galați.